Сравнение ручных пылесосов Xiaomi Dreame: V9, V9P, V10, V10P, XR

В чем разница между моделями

Что такое PRO версия

Общие свойства пылесосов всех моделей Dreame

Комплектация

Насадки в комплекте:

Двигатель и система всасывания

Распределенная мощь

Пятиуровневая фильтрация

Пылесборник на 0,5 литра

Автономность

Разница между 9, 10 и ХR версией пылесоса Xiaomi Dreame

Сравнительная таблица характеристик моделей пылесосов Dreame

Как выбрать пылесос Xiaomi Dreame

Серия вертикальных беспроводных пылесосов Dreame от Xiaomi стала колоссальным вызовом в индустрии элитной техники для дома. Прототипом серии стал элитный пылесос Dyson – практически недоступный для большинства из-за непомерно высокой цены. Не пылесос, а предмет мечтаний с глянцевых разворотов. Этим и объясняется общее название серии Dreame – мечта. Все характеристики недоступного Dyson в качественном фирменном исполнении и даже с улучшениями, но по реальной цене.Выпуск самого первого вертикального пылесоса Dreame с циклонными фильтрами, разделением потоков и автоматизированными моторными щетками стал бестселлером с момента анонса. Были выпущены модификации v9, v9p, v10, v10p и XR. Последнее обновление линейки – в апреле 2020 года.В обозначениях немало путаницы, потому что на рынок попадают одновременно европейские и азиатские версии. Дизайн европейских больше похож на Dyson, а китайские более минималистичны.Европейская версия дороже, покупатели стремятся сэкономить. В данном случае это абсолютно неоправданно. В азиатской версии адаптер питания и зарядка не входит в систему настенного крепления. Заряжать азиатскую версию придется отдельно.Настоятельно рекомендуем выбирать только модели, выполненные в европейском формате – для вашего удобства. (как магазин, мы готовы поставить любую версию по вашему выбору, в том числе и азиатскую, если вы настаиваете и понимаете разницу)Версии V9, V9P, V10, V10P отличаются возможностями подключения. V9 – азиатский вариант без настенной зарядки, V9P – европейская версия с евровилкой и настенной зарядкой. V10 – азиатская вилка, V10 P –европейская. Dreame XR поставляется в европейском варианте.Европейская версия включает в себя улучшенную систему настенного крепления со встроенным питанием пылесоса.Буква «P» в названии означает версию PRO.· V9P и V9 PRO - одна и та же версия с разницей прочтения аббревиатур.· Dreame V10P и V10 PRO – аналогично.Пылесос Xiaomi Dreame V9P – базовая модель, выполненная в европейском формате. При сравнении с другими версиями, Xiaomi Dreame V9P будем брать за эталон.Вертикальный пылесос с моторной базой и рукоятью пистолетом. Вес моторной базы около 1, 4 кг без дополнительных насадок. Центр тяжести смещен к рукояти для удобства.· Настенное крепление и база с подзарядкой. Беспроводная работа – соответственно.· Формат трансформера (возможность выбрать длинную рукоятку и полная совместимость всех насадок для уборки)· Удобное настенное хранение многофункциональных насадок – не нужно выделять полку или место.· Роликовая насадка для чистки пола· Моторизированная щетка· Щелевая щетка с выдвигающейся удлиненной частью· Мягкая щетка для техники, полок, чистки автомобиля· Специальная мебельная щетка, устраняющая клещей и аллергены· Удлиняющая трубка· В версии Xiaomi Dreame ХR в поставку включен дополнительный гибкий шланг. Гибкий шланг исключительно удобен при уборке в тесных помещениях и в автомобиле.В стандартный комплект входит также крепление для настенного крепления. Общий вес коробки с пылесосом, базами и насадками порядка 4,8 кг.Все модели оснащены бесщеточным двигателем Space 3.0. Мощность версии Dreame V9/V9P 20 000 Па, скорость оборотов 100 тысяч в минуту. Уровень шума на максимальных оборотах 68 Дб – примерно, как обычная разговорная речь.Пылесосы Dreame V10/V10P и XR получили улучшенный двигатель Space 3.0 с мощностью всасывания 22 000 Па. При этом уровень шума снижен за счет использования технологии «магнитной левитации». Добавлен полимерный амортизатор, снижающий шум и вибрацию.Для охлаждения двигателя используется система SmartCool. В результате двигатель не перегревается, не обжигает руки и служит достаточно долго. Аккумулятор также охлаждается и имеет защиту от перегрева.Система разделения воздушных потоков на несколько циклонов позволяет использовать максимальную мощность без риска повредить напольные покрытия, ткань обивки и так далее. Мощное ровное и глубокое всасывание позволяет вычистить въевшуюся пыль, вычистить ковровые покрытия и диваны.Если вы любите разбрасывать болты, гайки – можете с ними попрощаться. На максимальной мощности пылесос всасывает даже пальчиковые батарейки. Пылевые клещи и прочая микрофлора также не выдерживает знакомства с мощью пылесосов Xiaomi Dreame. Аллергики и астматики смогут выспаться.HEPA фильтрация воздушного потока – пыль не возвращается с исходящим воздушным потоком. Использование двух циклонных фильтров обеспечивает великолепную мощность уборки с устранением любой грязи и пыли. Также имеется фильтр грубой очистки и специальный пылевой фильтр.Небольшая емкость, но высокая плотность. Пыль и мусор плотно спрессовываются и не препятствуют свободному прохождению воздушных потоков. Во всех версиях имеется система очистки контейнера одним нажатием кнопки без риска испачкать руки. Нажали – контейнер открылся, мусор попадает прямо в ведро.Все части фильтра по мере необходимости можно промывать в обычной воде.Общая автономность всех версий 60 минут в тихом режиме (достаточном в большинстве случаев). В стандартном режиме V9/V9P гарантируют 28 минут, V10/V10P 30 минут, чемпион Dreame ХR – 40 минут. В максимальном режиме на полной мощности 9 и 10 версии работают 8 минут, Dreame ХR способен выдать 10 минут.Среднее время полной зарядки 3,5 часа.9 серия пылесоса Dreame стала классикой. Версия 10 получила серьезные улучшения насадок, увеличена мощность всасывания, снижен уровень шума.Версия ХR получила улучшенный двигатель Space 3.0. Мощность всасывания увеличивать не стали, увеличилась продолжительность работы в стандартном режиме и в турбо режиме, снова снижен уровень шума. Добавлен удобный гибкий шланг.Dreame XRDreame V9/V9PDreame V10/10PВес1.5 кг1.5 кг1.5 кгМощность всасывания22000 Па20000 Па22000 ПаМодель двигателяSpace 3.0 Turbo Upgrade 140 AWSpace 3.0 120 AWSpace 3.0 Turbo 140 AWСкорость вращения двигателя100000 об/мин100000 об/мин100000 об/минВремя автономной работытихий режим - 60 минутобычный режим - 40 минуттурбо режим - 10 минуттихий режим - 60 минутобычный режим - 28 минуттурбо режим - 8 минуттихий режим - 60 минутобычный режим - 30 минуттурбо режим - 8 минутВремя зарядки3.5 часа3.5 часа3.5 часаУровень шума68 дБ78 дБ73 дБКомплект насадокроликовая насадканасадка от клещейщелевая насадканасадка-щеткаудлинительный шлангщетка для ковровроликовая насадканасадка от клещейщелевая насадканасадка-щеткароликовая насадканасадка от клещейщелевая насадканасадка-щеткаИзменения между версиями относятся к комфорту использования.Свежие версии более удобны за счет снижения шума и вибрации от мощного мотора. Для идеально здорового человека разницы нет. Но при малейшей головной боли или нарушениях сна даже небольшое увеличение шума – это значимый параметр. Конструкторы это прекрасно понимают, потому работа по снижению шума ведется достаточно активно.Версия пылесоса Xiaomi Dreame ХR получила максимальную мощность, минимальный уровень шума и самую богатую комплектацию + гибкий шланг.Выбор исключительно за пользователями. Пылесосы Xiaomi Dreame лучшие в своем классе.