Топ 5 роботов-пылесосов Xiaomi: в поисках идеальной модели

Компания Xiaomi активно занимается разработкой роботов-пылесосов, которые оснащаются множеством «умных» функций. Инновационные разработки инженеров позволяют девайсам самостоятельно разрабатывать кратчайшие маршруты уборки, автоматически возвращаться на базу для зарядки и удаленно управляться пользователем со смартфона.
Аппараты разрабатываются вместе с такими суббрендами, как Mijia, Viomi, Xiaowa. Каждый из них привносит что-то свое, особенное, в каждую новую модификацию. Поэтому, несмотря на внешнее сходство, роботы-пылесосы Сяоми существенно отличаются друг от друга.
Давайте посмотрим, каковы отличительные черты самых популярных моделей.
Модификация заслуженно возглавляет рейтинг, ведь она сочетает в себе доступную стоимость и отличный функционал. Отличительной чертой является наличие 12 датчиков, которые позволяют устройству прекрасно ориентироваться в пространстве. Речь идет о гироскопе, электронном компасе, модулях скорости, одометре и лидаре.
Частота сканирования окружающего пространства с помощью датчика LDS составляет 5 раз в секунду. Кроме того, Mi Robot 1S осуществляет съемку комнаты в формате HD, благодаря чему он мгновенно реагирует на изменения положения мебели и иных вещей. И самое главное – это стоимость Vacuum Cleaner 1S, ведь купить гаджет можно всего за 250 долларов.
· Модель рассчитана на уборку помещения площадью до 250 м2.
· Уровень шума - всего 50-55 дБ.
· Мощность всасывания равняется 2000 Ра.
· Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает автономную работу около 2,5 часов.
· Малая емкость пылесборника – всего 420 мл.
· Отсутствие функции голосового управления на русском и украинском языке.
На фоне конкурента он выгодно выделяется способностью совершать сухую и влажную уборку. В число достоинств входит продуманная система фильтрации, которая состоит из нескольких уровней. Это позволяет захватывать даже мельчайшие частички пыли и аллергенов. Устройство подходит для очистки гладких и ковровых напольных покрытий.
Кроме того, при включении функции влажной уборки Xiaomi Mijia LDS Vacuum Cleane начинает двигаться по Y-образной траектории, т.е. происходит имитация настоящих движений человека при мытье пола. Считается, что именно такой способ наиболее эффективен. Предлагается устройство по весьма привлекательной стоимости – от 300 долларов.
· Возможность выбора вида уборки (частичная, полная или турборежим).
· Система электронной регулировки интенсивности подачи воды на салфетку из микрофибры позволяет предотвратить слишком сильное намокание пола.
· Рассчитан на уборку помещений площадью до 180 м2.
· Возможность выбора сухой и влажной очистки напольных покрытий.
· Подходит лишь для ковров с коротким ворсом.
· Малая емкость резервуара для мусора – 580 мл.
· Уровень шума равняется 62 дБ.
Элегантный робот-пылесос умеет пылесосить и мыть полы, не оставляя на них ни малейших загрязнений и мусора. Устройство функционирует в нескольких режимах: это сбалансированный, тихий, максимальный, турбо, для ковров, зонированная очистка и три варианта для мытья полов.
Модель Roborock Sweep One S50 оснащается 13 датчиками, которые осуществляют сканирование пространства с последующим построением карты помещения в формате онлайн. Благодаря равномерному смачиванию тряпки вероятность появления разводов на поверхности исключается, а биологический фильтр очищает воду от различных примесей.
· Поддержка голосового управления на русском языке.
· Повышенная проходимость. Устройство справляется с препятствиями высотой до 20 мм.
· Умение определять тип напольного покрытия и выбирать оптимальную мощность.
· Емкости аккумулятора 5200 мАч хватает для уборки комнаты площадью до 250 м2.
· Маленький объем резервуара для воды – 140 мл, поэтому для мытья полов на большой площади придется периодически заливать чистую жидкость.
· Повышенный уровень шума, который составляет 68 дБ.
Это отличный вариант для тех, кому нужна модель 2 в 1 для уборки помещений площадью до 250 м2 на одном заряде. Аппарат укомплектован максимально: он поддерживает управление через приложение на телефоне, умеет строить виртуальные стены, определять границы лестницы. В нем есть индикатор пылесборника, что позволяет своевременно очищать резервуар от загрязнений.
Кроме того, скорость сухой и влажной уборки увеличилась на 15-20%. Робот-пылесос Robot S60 умеет убирать пол по заданному плану и алгоритму, чистить указанное место или проходиться только вдоль стен, соблюдать «запретные зоны».
· Поддержка голосового управления с интеграцией в систему умного дома.
· Мощность всасывания составляет 2000 Ра.
· Низкий уровень шума – 58 дБ, достигается за счет системы подавления шума.
· Способность составлять план помещения по технологии Map Management 3.0 и запоминать его.
· Необходимость дополнительного приобретения тряпок для мытья пола, так как устройство поставляется в комплекте с одноразовыми неткаными салфетками.
· Высокая стоимость – от 400 долларов.
Это бюджетная модель, которая рассчитана на сухую влажную уборку. Для нее свойственна малая мощность всасывания – всего 1200 Ра, поэтому с крупным мусором она не справится. Аппарат преодолевает препятствия высотой до 1,5 см, очищает выходящий воздух за счет HEPA-фильтра.
Ввиду того, что нет основной щетки, возможна уборка только гладких напольных покрытий, а вот с ковром девайс не справится. Зато на корпусе располагается светодиодный экран, где предоставляются данные о текущем времени и уровне заряда аккумулятора.
· Экономичность расхода электроэнергии. Мощность гаджета равняется всего 20 Вт.
· Низкая стоимость – от 210 долларов.
· Малый объем пылесборника – 350 мл.
· Уровень шума достигает 60 дБ.
· Отсутствие датчика ограничителя движения.
Еще одним весомым моментом является необходимость влажной уборки. Если вы предпочитаете мыть полы вручную, то можно сэкономить средства и купить модель с поддержкой только сухой уборки.
Аппараты разрабатываются вместе с такими суббрендами, как Mijia, Viomi, Xiaowa. Каждый из них привносит что-то свое, особенное, в каждую новую модификацию. Поэтому, несмотря на внешнее сходство, роботы-пылесосы Сяоми существенно отличаются друг от друга.
Давайте посмотрим, каковы отличительные черты самых популярных моделей.
Mi Robot Vacuum Cleaner 1S
Модификация заслуженно возглавляет рейтинг, ведь она сочетает в себе доступную стоимость и отличный функционал. Отличительной чертой является наличие 12 датчиков, которые позволяют устройству прекрасно ориентироваться в пространстве. Речь идет о гироскопе, электронном компасе, модулях скорости, одометре и лидаре.
Частота сканирования окружающего пространства с помощью датчика LDS составляет 5 раз в секунду. Кроме того, Mi Robot 1S осуществляет съемку комнаты в формате HD, благодаря чему он мгновенно реагирует на изменения положения мебели и иных вещей. И самое главное – это стоимость Vacuum Cleaner 1S, ведь купить гаджет можно всего за 250 долларов.
Преимущества:· Удаленное управление через Mi Home. Есть возможность установки виртуальных стен, настройки периодичности уборки, времени включения и пр.
· Модель рассчитана на уборку помещения площадью до 250 м2.
· Уровень шума - всего 50-55 дБ.
· Мощность всасывания равняется 2000 Ра.
· Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает автономную работу около 2,5 часов.
Минусы:· Наличие только одной боковой щетки.
· Малая емкость пылесборника – всего 420 мл.
· Отсутствие функции голосового управления на русском и украинском языке.
Mijia LDS Vacuum Cleaner
На фоне конкурента он выгодно выделяется способностью совершать сухую и влажную уборку. В число достоинств входит продуманная система фильтрации, которая состоит из нескольких уровней. Это позволяет захватывать даже мельчайшие частички пыли и аллергенов. Устройство подходит для очистки гладких и ковровых напольных покрытий.
Кроме того, при включении функции влажной уборки Xiaomi Mijia LDS Vacuum Cleane начинает двигаться по Y-образной траектории, т.е. происходит имитация настоящих движений человека при мытье пола. Считается, что именно такой способ наиболее эффективен. Предлагается устройство по весьма привлекательной стоимости – от 300 долларов.
Преимущества:· Высокая сила всасывания – до 2100 Ра.
· Возможность выбора вида уборки (частичная, полная или турборежим).
· Система электронной регулировки интенсивности подачи воды на салфетку из микрофибры позволяет предотвратить слишком сильное намокание пола.
· Рассчитан на уборку помещений площадью до 180 м2.
· Возможность выбора сухой и влажной очистки напольных покрытий.
Минусы:· Умение преодолевать препятствия высотой только до 15 мм.
· Подходит лишь для ковров с коротким ворсом.
· Малая емкость резервуара для мусора – 580 мл.
· Уровень шума равняется 62 дБ.
Roborock Sweep One S50
Элегантный робот-пылесос умеет пылесосить и мыть полы, не оставляя на них ни малейших загрязнений и мусора. Устройство функционирует в нескольких режимах: это сбалансированный, тихий, максимальный, турбо, для ковров, зонированная очистка и три варианта для мытья полов.
Модель Roborock Sweep One S50 оснащается 13 датчиками, которые осуществляют сканирование пространства с последующим построением карты помещения в формате онлайн. Благодаря равномерному смачиванию тряпки вероятность появления разводов на поверхности исключается, а биологический фильтр очищает воду от различных примесей.
Преимущества:· 9 режимов работы, которые выбираются через фирменное приложение.
· Поддержка голосового управления на русском языке.
· Повышенная проходимость. Устройство справляется с препятствиями высотой до 20 мм.
· Умение определять тип напольного покрытия и выбирать оптимальную мощность.
· Емкости аккумулятора 5200 мАч хватает для уборки комнаты площадью до 250 м2.
Минусы:· Более высокая стоимость в сравнении с соперниками – от 350 долларов.
· Маленький объем резервуара для воды – 140 мл, поэтому для мытья полов на большой площади придется периодически заливать чистую жидкость.
· Повышенный уровень шума, который составляет 68 дБ.
MiJia Roborock Stone Smart Sweeping Robot S60
Это отличный вариант для тех, кому нужна модель 2 в 1 для уборки помещений площадью до 250 м2 на одном заряде. Аппарат укомплектован максимально: он поддерживает управление через приложение на телефоне, умеет строить виртуальные стены, определять границы лестницы. В нем есть индикатор пылесборника, что позволяет своевременно очищать резервуар от загрязнений.
Кроме того, скорость сухой и влажной уборки увеличилась на 15-20%. Робот-пылесос Robot S60 умеет убирать пол по заданному плану и алгоритму, чистить указанное место или проходиться только вдоль стен, соблюдать «запретные зоны».
Преимущества:· Улучшенная щетка для сметания пыли.
· Поддержка голосового управления с интеграцией в систему умного дома.
· Мощность всасывания составляет 2000 Ра.
· Низкий уровень шума – 58 дБ, достигается за счет системы подавления шума.
· Способность составлять план помещения по технологии Map Management 3.0 и запоминать его.
Минусы:· Компактные размеры пылесборника (480 мл) и резервуара для воды (140 мл).
· Необходимость дополнительного приобретения тряпок для мытья пола, так как устройство поставляется в комплекте с одноразовыми неткаными салфетками.
· Высокая стоимость – от 400 долларов.
Viomi Internet Robot Vacuum Cleaner
Это бюджетная модель, которая рассчитана на сухую влажную уборку. Для нее свойственна малая мощность всасывания – всего 1200 Ра, поэтому с крупным мусором она не справится. Аппарат преодолевает препятствия высотой до 1,5 см, очищает выходящий воздух за счет HEPA-фильтра.
Ввиду того, что нет основной щетки, возможна уборка только гладких напольных покрытий, а вот с ковром девайс не справится. Зато на корпусе располагается светодиодный экран, где предоставляются данные о текущем времени и уровне заряда аккумулятора.
Преимущества:· Компактные размеры. Высота Viomi Internet Robot Cleaner составляет всего 78 мм, поэтому он легко забирается под мебель.
· Экономичность расхода электроэнергии. Мощность гаджета равняется всего 20 Вт.
· Низкая стоимость – от 210 долларов.
Минусы:· Отсутствие основной щетки. Уборка осуществляется с помощью только двух боковых щеток. Соответственно, нет турборежима.
· Малый объем пылесборника – 350 мл.
· Уровень шума достигает 60 дБ.
· Отсутствие датчика ограничителя движения.
Что выбрать?Выбор зависит, прежде всего, от площади дома/квартиры, где будет работать робот-пылесос. Также важен параметр мощности. Например, если в доме есть дети или домашние животные, то лучше отдавать предпочтение более мощным моделям, которые будут справляться с разнообразным мусором.
Еще одним весомым моментом является необходимость влажной уборки. Если вы предпочитаете мыть полы вручную, то можно сэкономить средства и купить модель с поддержкой только сухой уборки.