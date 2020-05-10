Топ 5 роботов-пылесосов Xiaomi: в поисках идеальной модели

Mi Robot Vacuum Cleaner 1S

Преимущества:

Минусы:

Mijia LDS Vacuum Cleaner

Преимущества:

Минусы:

Roborock Sweep One S50

Преимущества:

Минусы:

MiJia Roborock Stone Smart Sweeping Robot S60

Преимущества:

Минусы:

Viomi Internet Robot Vacuum Cleaner

Преимущества:

Минусы:

Что выбрать?

Компания Xiaomi активно занимается разработкой роботов-пылесосов, которые оснащаются множеством «умных» функций. Инновационные разработки инженеров позволяют девайсам самостоятельно разрабатывать кратчайшие маршруты уборки, автоматически возвращаться на базу для зарядки и удаленно управляться пользователем со смартфона.Аппараты разрабатываются вместе с такими суббрендами, как Mijia, Viomi, Xiaowa. Каждый из них привносит что-то свое, особенное, в каждую новую модификацию. Поэтому, несмотря на внешнее сходство, роботы-пылесосы Сяоми существенно отличаются друг от друга.Давайте посмотрим, каковы отличительные черты самых популярных моделей.Модификация заслуженно возглавляет рейтинг, ведь она сочетает в себе доступную стоимость и отличный функционал. Отличительной чертой является наличие 12 датчиков, которые позволяют устройству прекрасно ориентироваться в пространстве. Речь идет о гироскопе, электронном компасе, модулях скорости, одометре и лидаре.Частота сканирования окружающего пространства с помощью датчика LDS составляет 5 раз в секунду. Кроме того, Mi Robot 1S осуществляет съемку комнаты в формате HD, благодаря чему он мгновенно реагирует на изменения положения мебели и иных вещей. И самое главное – это стоимость Vacuum Cleaner 1S, ведь купить гаджет можно всего за 250 долларов.· Удаленное управление через Mi Home. Есть возможность установки виртуальных стен, настройки периодичности уборки, времени включения и пр.· Модель рассчитана на уборку помещения площадью до 250 м2.· Уровень шума - всего 50-55 дБ.· Мощность всасывания равняется 2000 Ра.· Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает автономную работу около 2,5 часов.· Наличие только одной боковой щетки.· Малая емкость пылесборника – всего 420 мл.· Отсутствие функции голосового управления на русском и украинском языке.На фоне конкурента он выгодно выделяется способностью совершать сухую и влажную уборку. В число достоинств входит продуманная система фильтрации, которая состоит из нескольких уровней. Это позволяет захватывать даже мельчайшие частички пыли и аллергенов. Устройство подходит для очистки гладких и ковровых напольных покрытий.Кроме того, при включении функции влажной уборки Xiaomi Mijia LDS Vacuum Cleane начинает двигаться по Y-образной траектории, т.е. происходит имитация настоящих движений человека при мытье пола. Считается, что именно такой способ наиболее эффективен. Предлагается устройство по весьма привлекательной стоимости – от 300 долларов.· Высокая сила всасывания – до 2100 Ра.· Возможность выбора вида уборки (частичная, полная или турборежим).· Система электронной регулировки интенсивности подачи воды на салфетку из микрофибры позволяет предотвратить слишком сильное намокание пола.· Рассчитан на уборку помещений площадью до 180 м2.· Возможность выбора сухой и влажной очистки напольных покрытий.· Умение преодолевать препятствия высотой только до 15 мм.· Подходит лишь для ковров с коротким ворсом.· Малая емкость резервуара для мусора – 580 мл.· Уровень шума равняется 62 дБ.Элегантный робот-пылесос умеет пылесосить и мыть полы, не оставляя на них ни малейших загрязнений и мусора. Устройство функционирует в нескольких режимах: это сбалансированный, тихий, максимальный, турбо, для ковров, зонированная очистка и три варианта для мытья полов.Модель Roborock Sweep One S50 оснащается 13 датчиками, которые осуществляют сканирование пространства с последующим построением карты помещения в формате онлайн. Благодаря равномерному смачиванию тряпки вероятность появления разводов на поверхности исключается, а биологический фильтр очищает воду от различных примесей.· 9 режимов работы, которые выбираются через фирменное приложение.· Поддержка голосового управления на русском языке.· Повышенная проходимость. Устройство справляется с препятствиями высотой до 20 мм.· Умение определять тип напольного покрытия и выбирать оптимальную мощность.· Емкости аккумулятора 5200 мАч хватает для уборки комнаты площадью до 250 м2.· Более высокая стоимость в сравнении с соперниками – от 350 долларов.· Маленький объем резервуара для воды – 140 мл, поэтому для мытья полов на большой площади придется периодически заливать чистую жидкость.· Повышенный уровень шума, который составляет 68 дБ.Это отличный вариант для тех, кому нужна модель 2 в 1 для уборки помещений площадью до 250 м2 на одном заряде. Аппарат укомплектован максимально: он поддерживает управление через приложение на телефоне, умеет строить виртуальные стены, определять границы лестницы. В нем есть индикатор пылесборника, что позволяет своевременно очищать резервуар от загрязнений.Кроме того, скорость сухой и влажной уборки увеличилась на 15-20%. Робот-пылесос Robot S60 умеет убирать пол по заданному плану и алгоритму, чистить указанное место или проходиться только вдоль стен, соблюдать «запретные зоны».· Улучшенная щетка для сметания пыли.· Поддержка голосового управления с интеграцией в систему умного дома.· Мощность всасывания составляет 2000 Ра.· Низкий уровень шума – 58 дБ, достигается за счет системы подавления шума.· Способность составлять план помещения по технологии Map Management 3.0 и запоминать его.· Компактные размеры пылесборника (480 мл) и резервуара для воды (140 мл).· Необходимость дополнительного приобретения тряпок для мытья пола, так как устройство поставляется в комплекте с одноразовыми неткаными салфетками.· Высокая стоимость – от 400 долларов.Это бюджетная модель, которая рассчитана на сухую влажную уборку. Для нее свойственна малая мощность всасывания – всего 1200 Ра, поэтому с крупным мусором она не справится. Аппарат преодолевает препятствия высотой до 1,5 см, очищает выходящий воздух за счет HEPA-фильтра.Ввиду того, что нет основной щетки, возможна уборка только гладких напольных покрытий, а вот с ковром девайс не справится. Зато на корпусе располагается светодиодный экран, где предоставляются данные о текущем времени и уровне заряда аккумулятора.· Компактные размеры. Высота Viomi Internet Robot Cleaner составляет всего 78 мм, поэтому он легко забирается под мебель.· Экономичность расхода электроэнергии. Мощность гаджета равняется всего 20 Вт.· Низкая стоимость – от 210 долларов.· Отсутствие основной щетки. Уборка осуществляется с помощью только двух боковых щеток. Соответственно, нет турборежима.· Малый объем пылесборника – 350 мл.· Уровень шума достигает 60 дБ.· Отсутствие датчика ограничителя движения.Выбор зависит, прежде всего, от площади дома/квартиры, где будет работать робот-пылесос. Также важен параметр мощности. Например, если в доме есть дети или домашние животные, то лучше отдавать предпочтение более мощным моделям, которые будут справляться с разнообразным мусором.Еще одним весомым моментом является необходимость влажной уборки. Если вы предпочитаете мыть полы вручную, то можно сэкономить средства и купить модель с поддержкой только сухой уборки.