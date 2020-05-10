Умный велотренажер Xiaomi Fitness Springbok по невероятно привлекательной цене









Появление нового товара на краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin ознаменовалось небывалым возрастанием интереса пользователей. Всего за 353 доллара предлагается купить Mobi Fitness Springbok, который будет предлагаться в розницу заметно дороже – за 494 доллара.Ожидается, что корпусбудет изготавливаться из облегченного алюминиевого сплава. Эргономичная форма конструкции предотвратит вероятность случайного травмирования. Пользователям доступно десять вариантов регулировки сиденья по высоте. Руль будет регулироваться в пяти положениях. Максимальная весовая нагрузка достигает 120 кг.Преимущество модели заключается в использовании ременной и магнитной систем сопротивления. Впечатляет показатель громкости при работе устройства: шум составляет всего 30 дБ, т.е. его практически не слышно. А значит, это прекрасный вариант для установки даже в квартирах с тонкими стенами.Стоит отметить малый вес тренажера (35 кг), а также небольшую занимаемую им площадь (0,5 м2).При синхронизации со смартфоном через приложение Mobi Smart Spinning Bike становится возможным получение информации о тренировках, участие в онлайн-курсах и соревнованиях, использование системы бонусных баллов.