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Galaxy BudsX могут иметь встроенный mp3 плеер

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Гаджеты
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Новая информация у нас появилась про чудные наушники в форме бобов, которые Samsung планирует выпустить вместе с линейкой Galaxy Note 20 этим летом.

Во-первых, называться наушники будут как Galaxy BudsX. Именно такой торговый знак компания недавно зарегистрировала в соответствующих органах совсем недавно.
Galaxy BudsX могут иметь встроенный мп3 плеер
Во-вторых, в новом патентном документе, поданным Samsung в USPTO (Бюро по патентам и товарным знакам США), можно увидеть, что наушники могут иметь встроенный MP3-плеер.
Galaxy BudsX могут иметь встроенный мп3 плеер
Это означает, что у них будет локальное хранилище музыкальных файлов и вам не понадобится смартфон или вообще подключение к другому девайсу, чтобы их воспроизводить.
Galaxy BudsX могут иметь встроенный мп3 плеер
Также подобно Gear IconX, в будущих беспроводных наушниках может быть установлен процессор и соответствующее программное обеспечение для смартфона для измерения данных вашей активности, таких как сожженные калории, пройденное расстояние, частота сердечных сокращений, скорость и время.
По слухам, беспроводные наушники нового поколения от Samsung будут стоить 140 долларов. и будут работать от батареи в течение 11 часов без подзарядки.