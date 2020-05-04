Xiaomi готовит свой первый 65" OLED телевизор с Dolby Vision

Xiaomi уже давно обещали выпустить на рынок OLED телевизоры, однако, до сих пор мы их так и не увидели. Но все может поменяться в ближайшее время. Недавний пост на Weibo главы телевизионного отдела Xiaomi Ли Сяошуан (Li Xiaoshuang) намекает на предстоящий телевизор, который может поддерживать Dolby Vision.
На изображении мы видим продукт под названием L65M5-OD, который только что получил сертификацию Dolby Vision. Несколько внимательных пользователей Weibo отметили, что телевизор также поддерживает стандарт цифрового телевидения DTMB.
Кроме того, «OD» в номере модели может быть отсылкой на OLED-панель.
Это всё говорит о том, что будущий телевизор будет необычно дорогим продуктом Xiaomi.
В настоящее время продажи Smart TV от Xiaomi занимают первое место на китайском рынке и пятое на мировом.
На изображении мы видим продукт под названием L65M5-OD, который только что получил сертификацию Dolby Vision. Несколько внимательных пользователей Weibo отметили, что телевизор также поддерживает стандарт цифрового телевидения DTMB.
Кроме того, «OD» в номере модели может быть отсылкой на OLED-панель.
Это всё говорит о том, что будущий телевизор будет необычно дорогим продуктом Xiaomi.
В настоящее время продажи Smart TV от Xiaomi занимают первое место на китайском рынке и пятое на мировом.