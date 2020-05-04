Xiaomi готовит свой первый 65" OLED телевизор с Dolby Vision

Xiaomi уже давно обещали выпустить на рынок OLED телевизоры, однако, до сих пор мы их так и не увидели. Но все может поменяться в ближайшее время. Недавний пост на Weibo главы телевизионного отдела Xiaomi Ли Сяошуан (Li Xiaoshuang) намекает на предстоящий телевизор, который может поддерживать Dolby Vision.На изображении мы видим продукт под названием L65M5-OD, который только что получил сертификацию Dolby Vision. Несколько внимательных пользователей Weibo отметили, что телевизор также поддерживает стандарт цифрового телевидения DTMB.Кроме того, «OD» в номере модели может быть отсылкой на OLED-панель.Это всё говорит о том, что будущий телевизор будет необычно дорогим продуктом Xiaomi.В настоящее время продажи Smart TV от Xiaomi занимают первое место на китайском рынке и пятое на мировом.