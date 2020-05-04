Стала известна точная дата выхода Sony Playstation 5

О грядущей консоли от Sony мы уже знаем довольно много благодаря как официальным пресс релизам компании, так и инсайдерам индустрии. Недавно мы даже узнали вилку цен на грядущую консоль от Sony. Однако, до сих пор мы были без точной даты презентации PlayStation 5. Но похоже, и эта информация теперь стала известна.Журналист издания GamesBeat Джеффри Грабб (Jeffrey Grubb) сообщил на форумах ResetERA, что Sony покажет PlayStation 5 летом 4 июня.Однако, первые игры под обновленную консоль могут быть показаны ещё до мероприятия.Джеффри Грабб имеет хороший послужной список утечек, именно он назвал дату анонса последней Nintendo Direct до её официального объявления.Поэтому есть все основании, что и в этот раз он окажется прав. Июньская презентация также несколько отражает стратегию Sony PlayStation 4, когда её окончательный дизайн был также представлен в июне. Тем не менее, пока это все не официально, так что не спешите запасаться поп-корном. Из-за пандемии и всеобщего кризиса производители консолей могут внести любые изменения в свои планы в последнюю минуту.