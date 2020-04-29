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В сеть всплыла утечка Realme Watch

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Гаджеты
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Генеральный директор Madhav Sheth несколько месяцев назад познакомился с умными часами Realme, пообещав, что они будут доступны потребителям «в ближайшее время». Это все еще не так, но участник XDA выкопал изображения и детали о втором интеллектуальном носителе компании (после Realme Band).
Часы Realme будут иметь квадратную 1,4-дюймовую ЖК-панель с разрешением 320 x 320 пикселей. Обратите внимание, что это не будут часы Google Wear OS, вместо этого они будут запускать пользовательское программное обеспечение (возможно, это будет что-то похожее на Lite OS Huawei Watch GT).

Это существенно влияет на срок службы батареи - часы рассчитаны на 7 дней с 24-часовым мониторингом сердечного ритма, и все они питаются от батареи емкостью 160 мАч.

Датчик сердечного ритма сможет измерять SpO2 (насыщение крови кислородом), и там будет акселерометр. Для отслеживания GPS часы будут полагаться на подключение к вашему смартфону через Bluetooth 5.0.
Управление музыкой • Удаленный затвор • Функции Realme Watch

Часы Realme смогут отслеживать 15 видов упражнений, от бега до йоги и, конечно, крикета. Пользовательский интерфейс будет поддерживать английский и хинди (как и другие устройства Realme, Индия является основным рынком для часов).

Здесь вы можете посмотреть на панель «Активность», которая отображает информацию о погоде и отображает данные о сне и частоте сердечных сокращений, собранные часами, а также список других функций (например, «Будильник» и «Найти мой телефон»), а также режимы упражнений.
Панель «Активность» • Функции часов • Режимы упражнений

Дополнительные функции SmartWatch включают управление музыкальным проигрывателем и дистанционным затвором для камеры вашего телефона. Это почти наверняка сможет отображать уведомления с вашего телефона.

Вот пять циферблатов, которые будут доступны из коробки.
Пять циферблатов будут доступны из коробки

Официальная дата анонса, а также цена на часы Realme остаются неясными. Нет никаких указаний на то, будут ли часы доступны за пределами Индии.