Samsung работает над Exynos 992 для линейки Note 20

Согласно сообщению, полученному из достаточно авторитетного источника, Samsung работает над пересмотром чипсета Exynos 990, чтобы он мог лучше соответствовать Snapdragon 865, и новая версия будет использоваться в семействе Galaxy Note 20.
Если все пойдет по графику, Samsung представит серию Galaxy Note 20 в августе с Exynos 992 на борту - улучшенная версия Exynos 990, вероятно, основанная на новом 6-нм производственном процессе Samsung.
Телефоны серии Galaxy S20, продаваемые за пределами Южной Кореи, США и Китая, работают на Exynos 990 и столкнулись с негативной реакцией пользователей, когда обнаружили, что они потребляют больше энергии по сравнению с версиями Snapdragon. Это также объясняет, почему мы обнаружили, что Galaxy S20 и S20 + работают довольно тепло под нагрузкой.
В любом случае, Exynos 992 также будет иметь улучшенную архитектуру, которая обеспечит еще лучшую производительность по сравнению со Snapdragon 865 и значительно снизит энергопотребление. И, возможно, устройства, продаваемые в Корее, будут работать на новом Exynos 992.
Еще одной причиной разработки Exynos 992 является возможность запуска Qualcomm Snapdragon 865+. Затем Samsung вынужден улучшить дизайн Exynos 990, чтобы не было большого разрыва между версиями Galaxy Note 20 с Exnos и Snapdragon.
Если все пойдет по графику, Samsung представит серию Galaxy Note 20 в августе с Exynos 992 на борту - улучшенная версия Exynos 990, вероятно, основанная на новом 6-нм производственном процессе Samsung.
Телефоны серии Galaxy S20, продаваемые за пределами Южной Кореи, США и Китая, работают на Exynos 990 и столкнулись с негативной реакцией пользователей, когда обнаружили, что они потребляют больше энергии по сравнению с версиями Snapdragon. Это также объясняет, почему мы обнаружили, что Galaxy S20 и S20 + работают довольно тепло под нагрузкой.
В любом случае, Exynos 992 также будет иметь улучшенную архитектуру, которая обеспечит еще лучшую производительность по сравнению со Snapdragon 865 и значительно снизит энергопотребление. И, возможно, устройства, продаваемые в Корее, будут работать на новом Exynos 992.
Еще одной причиной разработки Exynos 992 является возможность запуска Qualcomm Snapdragon 865+. Затем Samsung вынужден улучшить дизайн Exynos 990, чтобы не было большого разрыва между версиями Galaxy Note 20 с Exnos и Snapdragon.