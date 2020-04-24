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Apple выпустит AirPods третьего поколения в следующем году

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Гаджеты
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Apple планирует начать массовое производство новых AirPods в конце 2020 года. Об этом сообщил аналитик Минг-Чи Куо, который сообщил, что наушники появятся в первом квартале 2021 года.

В примечании для инвесторов, цитируемом Apple Insider, также говорится, что AirPods Pro второго поколения скоро не появится - Купертино начнет массовое производство в конце 2021 года, поэтому они должны выйти в первом квартале 2022 года.
По словам Куо, рынок может ожидать появления новых AirPods, но на самом деле получит новую модель Beats. Он также сообщил об изменении спроса на базовые AirPods второго поколения на AirPods Pro, несмотря на их более высокую цену.

Поставки непрофессиональных наушников, вероятно, сократятся до 40% и достигнут 11-13 миллионов проданных устройств во второй половине 2020 года.

Расчеты аналитика показывают, что Apple может отгрузить до 90 миллионов комплектов AirPods к концу 2020 года - от 50 до 55 миллионов AirPods, остальные 35-40 миллионов - AirPods Pro.