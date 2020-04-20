Стала известна официальная дата анонса Huawei MatePad 10.4

За последние две недели были заполнены тизеров для предстоящего MatePad компании Huawei 10.4. Устройство даже появилось в списках китайских ритейлеров JD.cm и Vmall с изображениями и спецификациями. Теперь официальный аккаунт Huawei на Weibo подтвердил, что новый член линейки MatePad прибудет 23 апреля.
Ранее компания Huawei сообщила, что в тот же день планирует выпустить серию Huawei nova 7. В будущем MatePad будет оснащен 10,4-дюймовым (1200 x 2000 пикселей) дисплеем FHD + с тонкими рамками и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели мы ожидаем еще один 8-мегапиксельный датчик со светодиодной вспышкой. Планшет также будет оснащен четырьмя колонками Harman Kardon.
MatePad 10.4 будет работать на чипсете Kirin 810 в сочетании с 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ памяти, которая может быть расширена с помощью карты Micro SD. Он также будет иметь батарею емкостью 7250 мАч и будет доступен только для Wi-Fi, а также в версии LTE. Планшет будет поддерживать стилус M-pen от Huawei, который будет продаваться отдельно.
Ранее компания Huawei сообщила, что в тот же день планирует выпустить серию Huawei nova 7. В будущем MatePad будет оснащен 10,4-дюймовым (1200 x 2000 пикселей) дисплеем FHD + с тонкими рамками и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели мы ожидаем еще один 8-мегапиксельный датчик со светодиодной вспышкой. Планшет также будет оснащен четырьмя колонками Harman Kardon.
MatePad 10.4 будет работать на чипсете Kirin 810 в сочетании с 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ памяти, которая может быть расширена с помощью карты Micro SD. Он также будет иметь батарею емкостью 7250 мАч и будет доступен только для Wi-Fi, а также в версии LTE. Планшет будет поддерживать стилус M-pen от Huawei, который будет продаваться отдельно.