ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

23:06
Стала известна дата выхода Mi Band 5
20:00
Google работает над смарт-дебетовой картой
18:00
Samsung Galaxy Note 20 будет иметь суперёмкую батарею
16:53
Смартфоны OPPO обрушились в цене до рекордно низкого уровня
15:50
Начинаются предварительные заказы iPhone SE (2020)
14:00
Предполагаемый Realme X3 всплывает на TENAA
12:00
Обновление Samsung Galaxy Z Flip улучшает режим Flex для камеры
10:00
Oppo A92s представлен официально: характеристики и цены
08:00
iPhone 12 Pro Max полностью раскрыт
21:00
Стала известна официальная дата анонса Meizu 17
19:29
Плюсы и минусы лучшего на данный момент Android-смартфона в мире
18:00
Xiaomi Redmi Note 9 засветился в списке TENAA
16:00
OnePlus 8 и 8 Pro получают свое первое обновление программного обеспечения
14:00
Первое официальное изображение iQOO Neo3 от vivo
12:00
Стала известна дата официального анонса Realme Narzo 10 и 10A
10:00
Sony выпустит только ограниченное количество консолей PlayStation 5
09:30
iQOO Neo3 5G получает рекордный бал в тестах производительности AnTuTu
08:00
Тестирование MIUI 12 подходит к концу и готовится к выходу
06:30
Новая ОС от Microsoft работает в два раза быстрее Windows 10
05:00
Купить Sony PlayStation 5 будет почти невозможно
02:00
Казино MonoSlot для игры на гривны
20:00
Дата запуска серии Huawei Nova 7 подтверждена
17:30
Расскрыты главные секреты iPhone SE (2020)
16:00
Представлен Samsung Galaxy Tab S6 Lite: характеристики и цены
14:00
Samsung достигает рекордных скоростей 5G mmWave
12:00
Motorola Edge появится на первом живом изображении
10:00
Новый iPhone SE получил свой первый промо-ролик
08:00
Информация о ценах и наличии iPhone SE (2020)
21:00
Новый iPhone SE представлен официально - дешевле не бывает
19:37
Новый телефон Nubia Play с 5G появится уже в этом месяце
17:13
Honor 30 Pro + занял призовое место в тестах DxOMark
14:35
OnePlus 8 Pro проходит испытание на прочность
13:02
Все версии Lenovo Legion будут поставляться с супер мощной зарядкой
 Больше новостей
» » Google работает над смарт-дебетовой картой
-

Google работает над смарт-дебетовой картой

Поделиться:
Гаджеты
154
Apple анонсировала Apple Card в марте прошлого года, а Huawei представила свою физическую платежную карту на прошлой неделе. Теперь TechCrunch сообщает, что Google также готовится анонсировать свою физическую платежную карту. Его точное название в настоящее время неизвестно, поэтому давайте назовем его Google Card на данный момент.
Это не окончательный дизайн "Google Card"

В отличие от карты Apple Card, которая является кредитной картой, созданной в сотрудничестве с Mastercard и Goldman Sachs, карта Google Card является дебетовой картой, которая будет совместно маркироваться различными банковскими партнерами, включая Стэнфордский федеральный кредитный союз и Citi.

Кроме того, Google Card будет поставляться с чипом на базе Visa, но поисковый гигант может позже расширить поддержку других платежных процессоров, таких как Mastercard.

Карту Google можно использовать для покупок в розничных магазинах, а также она поддерживает бесконтактные платежи. Также будет виртуальная версия Google Card, которая может использоваться для мобильных платежей через Bluetooth, и вы также получите номер виртуальной карты для покупок в Интернете.
Пользователи смогут отслеживать все свои транзакции из приложения Google, вероятно, Google Pay, и у них будет возможность заблокировать карту, если она используется не по назначению или будет украдена. И, если кто-то получит несанкционированный доступ к вашей учетной записи, вы также можете заблокировать его.
В настоящее время неясно, когда Google анонсирует эту физическую дебетовую карту, но компания в своем заявлении подтвердила, что она изучает способы «сотрудничать с банками и кредитными союзами в США, чтобы предлагать умные чековые счета через Google Pay, помогая их клиентам извлекать пользу из полезных идей» и инструменты бюджетирования, сохраняя при этом свои деньги на застрахованном счете FDIC или NCUA ".