Google работает над смарт-дебетовой картой

Apple анонсировала Apple Card в марте прошлого года, а Huawei представила свою физическую платежную карту на прошлой неделе. Теперь TechCrunch сообщает, что Google также готовится анонсировать свою физическую платежную карту. Его точное название в настоящее время неизвестно, поэтому давайте назовем его Google Card на данный момент.
В отличие от карты Apple Card, которая является кредитной картой, созданной в сотрудничестве с Mastercard и Goldman Sachs, карта Google Card является дебетовой картой, которая будет совместно маркироваться различными банковскими партнерами, включая Стэнфордский федеральный кредитный союз и Citi.
Кроме того, Google Card будет поставляться с чипом на базе Visa, но поисковый гигант может позже расширить поддержку других платежных процессоров, таких как Mastercard.
Карту Google можно использовать для покупок в розничных магазинах, а также она поддерживает бесконтактные платежи. Также будет виртуальная версия Google Card, которая может использоваться для мобильных платежей через Bluetooth, и вы также получите номер виртуальной карты для покупок в Интернете.
Пользователи смогут отслеживать все свои транзакции из приложения Google, вероятно, Google Pay, и у них будет возможность заблокировать карту, если она используется не по назначению или будет украдена. И, если кто-то получит несанкционированный доступ к вашей учетной записи, вы также можете заблокировать его.
В настоящее время неясно, когда Google анонсирует эту физическую дебетовую карту, но компания в своем заявлении подтвердила, что она изучает способы «сотрудничать с банками и кредитными союзами в США, чтобы предлагать умные чековые счета через Google Pay, помогая их клиентам извлекать пользу из полезных идей» и инструменты бюджетирования, сохраняя при этом свои деньги на застрахованном счете FDIC или NCUA ".
Это не окончательный дизайн "Google Card"
В отличие от карты Apple Card, которая является кредитной картой, созданной в сотрудничестве с Mastercard и Goldman Sachs, карта Google Card является дебетовой картой, которая будет совместно маркироваться различными банковскими партнерами, включая Стэнфордский федеральный кредитный союз и Citi.
Кроме того, Google Card будет поставляться с чипом на базе Visa, но поисковый гигант может позже расширить поддержку других платежных процессоров, таких как Mastercard.
Карту Google можно использовать для покупок в розничных магазинах, а также она поддерживает бесконтактные платежи. Также будет виртуальная версия Google Card, которая может использоваться для мобильных платежей через Bluetooth, и вы также получите номер виртуальной карты для покупок в Интернете.
Пользователи смогут отслеживать все свои транзакции из приложения Google, вероятно, Google Pay, и у них будет возможность заблокировать карту, если она используется не по назначению или будет украдена. И, если кто-то получит несанкционированный доступ к вашей учетной записи, вы также можете заблокировать его.
В настоящее время неясно, когда Google анонсирует эту физическую дебетовую карту, но компания в своем заявлении подтвердила, что она изучает способы «сотрудничать с банками и кредитными союзами в США, чтобы предлагать умные чековые счета через Google Pay, помогая их клиентам извлекать пользу из полезных идей» и инструменты бюджетирования, сохраняя при этом свои деньги на застрахованном счете FDIC или NCUA ".