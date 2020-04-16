Представлен Samsung Galaxy Tab S6 Lite: характеристики и цены

Samsung выпустил Galaxy Tab S6 в июле прошлого года, и сегодня корейский технологический гигант выпустил версию Galaxy Tab S6 Lite, которая стала более тонкой.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite представляет собой металлический дизайн с одним корпусом и оснащен 10,4-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2000x1200 пикселей, что на 0,1 дюйма меньше, чем у обычной панели Super AMOLED на Tab S6 с разрешением 2560x1600 пикселей.
Версия Lite также пропускает сканер отпечатков пальцев на дисплее Vanilla Tab S6.
Внутри Galaxy Tab S6 Lite имеет восьмиъядерный процессор с максимальной тактовой частотой 2,3 ГГц. Samsung не упоминает чипсет, но, скорее всего, это Exynos 9611 SoC.
Galaxy Tab S6 Lite имеет 4 ГБ оперативной памяти и поставляется в двух вариантах хранения - 64 ГБ и 128 ГБ. Обычная Tab S6, с другой стороны, оснащалась 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ в базовом варианте, а топовая модель имела 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ на борту. С другой стороны, у Tab S6 Lite есть слот для карт памяти microSD, позволяющий увеличить объем памяти до 1 ТБ.
Что касается программного обеспечения, Galaxy Tab S6 Lite работает под управлением Android 10 с One UI 2.0 из коробки и имеет Dark Mode и Samsung Knox на буксире. Он также позволяет отвечать на звонки и отвечать на текстовые сообщения при условии, что вы подключены к смартфону Samsung с Android Pie или выше, с объемом оперативной памяти не менее 3 ГБ.
Samsung Tab S6 Lite оснащен основной 8-мегапиксельной камерой сзади и 5-мегапиксельной селфи-камерой спереди.
Что еще более интересно, Galaxy Tab S6 Lite поставляется со стилусом S-Pen, а Samsung также будет продавать отдельно обложку для книги, которая магнитно прилегает к планшету и имеет слот для S-Pen, что облегчает его переноску.
Tab S6 Lite имеет Bluetooth 5.0 и поддерживает соединения Wi-Fi и LTE. Он также имеет разъем для наушников 3,5 мм и поставляется с настроенными AKG динамиками и Dolby Atmos для лучшего звучания.
В комплект поставки входит батарея емкостью 7040 мАч, которая питается через порт USB-C.
Galaxy Tab S6 Lite имеет три цветовых варианта - Oxford Gray, Chiffon Pink и Angora Blue. В настоящее время он указан на официальном сайте Samsung Индонезия, но нет никаких подробностей о его цене и доступности. Однако, индонезийский филиал сообщает, что на Tab S6 Lite будет установлена подписка на YouTube Premium на 4 месяца.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite представляет собой металлический дизайн с одним корпусом и оснащен 10,4-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2000x1200 пикселей, что на 0,1 дюйма меньше, чем у обычной панели Super AMOLED на Tab S6 с разрешением 2560x1600 пикселей.
Версия Lite также пропускает сканер отпечатков пальцев на дисплее Vanilla Tab S6.
Внутри Galaxy Tab S6 Lite имеет восьмиъядерный процессор с максимальной тактовой частотой 2,3 ГГц. Samsung не упоминает чипсет, но, скорее всего, это Exynos 9611 SoC.
Galaxy Tab S6 Lite имеет 4 ГБ оперативной памяти и поставляется в двух вариантах хранения - 64 ГБ и 128 ГБ. Обычная Tab S6, с другой стороны, оснащалась 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ в базовом варианте, а топовая модель имела 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ на борту. С другой стороны, у Tab S6 Lite есть слот для карт памяти microSD, позволяющий увеличить объем памяти до 1 ТБ.
Что касается программного обеспечения, Galaxy Tab S6 Lite работает под управлением Android 10 с One UI 2.0 из коробки и имеет Dark Mode и Samsung Knox на буксире. Он также позволяет отвечать на звонки и отвечать на текстовые сообщения при условии, что вы подключены к смартфону Samsung с Android Pie или выше, с объемом оперативной памяти не менее 3 ГБ.
Samsung Tab S6 Lite оснащен основной 8-мегапиксельной камерой сзади и 5-мегапиксельной селфи-камерой спереди.
Что еще более интересно, Galaxy Tab S6 Lite поставляется со стилусом S-Pen, а Samsung также будет продавать отдельно обложку для книги, которая магнитно прилегает к планшету и имеет слот для S-Pen, что облегчает его переноску.
Tab S6 Lite имеет Bluetooth 5.0 и поддерживает соединения Wi-Fi и LTE. Он также имеет разъем для наушников 3,5 мм и поставляется с настроенными AKG динамиками и Dolby Atmos для лучшего звучания.
В комплект поставки входит батарея емкостью 7040 мАч, которая питается через порт USB-C.
Galaxy Tab S6 Lite имеет три цветовых варианта - Oxford Gray, Chiffon Pink и Angora Blue. В настоящее время он указан на официальном сайте Samsung Индонезия, но нет никаких подробностей о его цене и доступности. Однако, индонезийский филиал сообщает, что на Tab S6 Lite будет установлена подписка на YouTube Premium на 4 месяца.