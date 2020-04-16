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Samsung достигает рекордных скоростей 5G mmWave

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Гаджеты
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5G определенно берет корону за технологическое модное слово, и Samsung Networks стремится быть на переднем крае. Теперь он успешно показал новые рекордные скорости в своих тестах.

У него было два клиентских устройства, получающих пиковую скорость передачи данных 4,3 Гбит/с, что в общей сложности составляет 8,5 Гбит/с одновременно, от одного устройства доступа Samsung 5G mmWave. Подвиг, естественно, был достигнут с помощью высокочастотной технологии mmWave, где такие безумные скорости достижимы, хотя и в контролируемых условиях. Samsung использовала технологии MU-MIMO для спектра 800 МГц мм-волны, а также для агрегации несущих.
Еще раз мы хотели бы подчеркнуть, что эти цифры требуют чрезвычайно хорошо контролируемых лабораторных условий, чтобы осуществить. Технология mmWave оказалась чрезвычайно впечатляющей с точки зрения скорости и времени отклика, но также очень нестабильной с точки зрения дальности и стабильности соединения, при этом объекты, такие тонкие, как лист бумаги, достаточно часто разрушают соединение mmWave. Это своего рода основная критика, которую nnWave испытывает уже довольно давно. Не считая каких-то фантастических теорий заговора, конечно.

Официальный пресс-релиз подытожил потенциальные преимущества технологического прорыва следующим образом:

С мульти-гигабитными скоростями пользователи могут испытать трансформирующие мобильные услуги 5G. Мобильные операторы смогут предоставлять новые и богатые услуги, такие, как потоковое видео 8K, дистанционное обучение AR и целостные VR-телеконференции, а также новые варианты использования, которые еще предстоит представить.

Честно говоря, там мало практичности. Когда мы впервые услышали о 5G, нам обещали множество преимуществ помимо чистой скорости, и, хотя мы, конечно, не будем возражать против этого, новые варианты использования еще не реализованы.

Лишь немногие страны, включая США, Японию и Южную Корею, уже имеют назначенные спектры 5G mmWave, и реальное сетевое оборудование все еще используется. Реальные инсталляции еще впереди. В то же время усилия разработчиков по более эффективному использованию могут иметь большое значение.