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Спецификации, дизайн и цвета Huawei MatePad

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Гаджеты
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Вчера мы увидели пресс-релиз Huawei MatePad T, который раскрыл его дизайн. Но оказывается, что это не единственный планшет, о котором Huawei вскоре объявит, поскольку еще один планшет под названием Huawei MatePad появился в просочившемся изображении.

На рисунке изображен баннер в магазине в Китае, который демонстрирует дизайн MatePad вместе с несколькими функциями. Он имеет 2K дисплей без зазубрин, который, по слухам, имеет размеры 10,4" по диагонали.

На задней панели есть светодиодная вспышка, основная камера, по слухам, с 8-мегапиксельным датчиком. И, хотя MatePad не очень хорошо виден на этом изображении, он, как говорят, имеет еще одну 8-мегапиксельную камеру на передней панели для селфи и видеозвонков.

Huawei MatePad имеет порт USB-C внизу, будет поддерживать стилус M-Pen и иметь, как минимум, два цветовых варианта - белый и серый.
В Китае замечен баннер Huawei MatePad

Постер также показывает, что MatePad будет работать на платформе Kirin 810 SoC и будет иметь образовательный центр, который, скорее всего, является приложением для детей.

О MatePad пока нет сведений от Huawei, но ходят слухи, что он будет работать с EMUI 10.1 Lite из коробки и иметь аккумулятор емкостью 7250 мАч.

MatePad будет иметь варианты LTE и Wi-Fi, причем первые будут иметь конфигурации памяти 4 ГБ / 64 ГБ и 6 ГБ / 128 ГБ, а последние предлагаются в версиях 4 ГБ / 64 ГБ и 4 ГБ / 128 ГБ.