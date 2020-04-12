Беспроводные наушники Galaxy Buds Bean будут с функцией шумоподавления

У нас есть новый отчет из Южной Кореи в котором утверждается, что Galaxy Buds Bean будет иметь функцию, которую многие хотели видеть на Galaxy Buds +, а именно активное шумоподавление. В отчете также утверждается, что эти новые наушники будут стоить менее 150 долларов.Также утверждается, что наушники в данный момент находятся на этапе этапе технической проверки размеров и формы устройств, чтобы еще больше улучшить посадку в ухе.Ожидается, что Samsung выпустит Galaxy Buds Bean вместе с Galaxy Note 20 и они будут стоить 170 000 вон, что эквивалентно 140 долларам. Нет информации о фактической емкости батареи, но в отчете упоминается, что можно будет получить 11 часов жизни от одной зарядки.