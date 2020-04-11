8-дюймовый Huawei MatePad T появляется в рендерах

Сертификация Huawei MatePad T

В то время, как Huawei сосредоточила свои маркетинговые усилия на планшетных устройствах на флагманском MatePad Pro и его аналоге 5G, кажется, нам может потребоваться более компактный и недорогой вариант, который вскоре будет назван MatePad T.известный какпредоставил нам рендеринг 8-дюймового планшета,мы впервыегрядущий планшет. Подробных сведений о технических характеристиках нет, поэтому мы можем увидеть только физические аспекты устройства, которые включают 8-дюймовый дисплей с заметными рамками и одну камеру сзади. На правой стороне планшета расположены кнопки питания и регулировки громкости.Huawei MatePad T также упаковал сертификацию от Wi-Fi Alliance с шестью различными номерами моделей, последний из которых датируется 8 апреля. Списки показывают, что планшет будет поддерживать двухдиапазонное подключение Wi-Fi и будет работать с EMUI 10 из коробки.