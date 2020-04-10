Прозрачная беспроводная зарядка на 15W от Baseus

"Фокусы" с прозрачной крышкой давно уже проделывает компания Xaiomi в своих лсобых версиях флагманов,но компания Baseus не производит смартфноы,но производит много акссесуаров для смартфонв,в том числе и зарядные устройства. Если в обычных блоках питания мало интересного в нутри то в беспроводных зарядках есть на что посмотреть в нутри.Покрайней мере компания Baseus считает именно так. Вот и выкатили очень интересную беспроводную зарядку с прозрачной крышкой.Гаджет выглядит как минимум необычно. Через прозрвчную верхнюю крышку видны компоненты гаджета.Прозрачная крышка это стекло по этому кроме красоты этот материал лучше рассеивает тепло чем пластик, по этому гаджет меньше нагревается а значет смартфон или другой гаджет может заряжаться большей мощностью дольше времени. Еще новинка имеет на борту LED-индикатор, защиту от перегревов и скачков напряжения, а ещё функцию распознавания посторонних предметов. Подключается зарядка к сети через порт USB-C.Данный гаджет подойдет для тех кто любит не только качественную продукцию,но тем кто любит красивые вещи.