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Huawei выпускает свой первый OLED-телевизор Vision X65

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Гаджеты
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Huawei только что анонсировала свой первый OLED-телевизор под названием Vision X65. Он использует 65-дюймовую OLED-панель с частотой обновления 120 Гц.

Конечно, HDR также находится в списке функций, и Huawei заявляет, что может достигать пиковой яркости до 1000 нит, по мнению компании, это самый большой в мире дисплей на рынке, который прошел сертификацию TUV Rheinland в Германии по уходу за глазами.
Для максимального удобства просмотра телевизор также имеет 14 динамиков мощностью до 75 Вт.
В верхней части находится механизм всплывающей камеры с 24-мегапиксельной камерой с ультра-широким углом обзора, используемой для видеозвонков, которая управляется встроенным чипом HiSilicon Hi3559C, способным выполнять AI-вычисления с использованием NPU.
Камера также позволяет использовать жесты для управления аудио и видео, отслеживая движение человека.

Говоря о чипах, нельзя не упомянуть, что встроенный чип Honghu 898 внутри специально оптимизирован для OLED-экранов, которые улучшают качество изображения с помощью алгоритмов AI. Это делает с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.

Телевизор запрашивает 24 999 юаней (чуть более 3500 долларов) - предварительные заказы в Китае начинаются сегодня, а поставки начнутся 26 апреля. Помимо Vision X65, компания также анонсировала обновленную версию старого телевизора Vision под названием Vision V55i, который будет продаваться всего за 3799 юаней (540 долларов).
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