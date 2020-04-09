Huawei выпускает свой первый OLED-телевизор Vision X65

Huawei только что анонсировала свой первый OLED-телевизор под названием Vision X65. Он использует 65-дюймовую OLED-панель с частотой обновления 120 Гц.
Конечно, HDR также находится в списке функций, и Huawei заявляет, что может достигать пиковой яркости до 1000 нит, по мнению компании, это самый большой в мире дисплей на рынке, который прошел сертификацию TUV Rheinland в Германии по уходу за глазами.
Для максимального удобства просмотра телевизор также имеет 14 динамиков мощностью до 75 Вт.
В верхней части находится механизм всплывающей камеры с 24-мегапиксельной камерой с ультра-широким углом обзора, используемой для видеозвонков, которая управляется встроенным чипом HiSilicon Hi3559C, способным выполнять AI-вычисления с использованием NPU.
Камера также позволяет использовать жесты для управления аудио и видео, отслеживая движение человека.
Говоря о чипах, нельзя не упомянуть, что встроенный чип Honghu 898 внутри специально оптимизирован для OLED-экранов, которые улучшают качество изображения с помощью алгоритмов AI. Это делает с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.
Телевизор запрашивает 24 999 юаней (чуть более 3500 долларов) - предварительные заказы в Китае начинаются сегодня, а поставки начнутся 26 апреля. Помимо Vision X65, компания также анонсировала обновленную версию старого телевизора Vision под названием Vision V55i, который будет продаваться всего за 3799 юаней (540 долларов).
Конечно, HDR также находится в списке функций, и Huawei заявляет, что может достигать пиковой яркости до 1000 нит, по мнению компании, это самый большой в мире дисплей на рынке, который прошел сертификацию TUV Rheinland в Германии по уходу за глазами.
Для максимального удобства просмотра телевизор также имеет 14 динамиков мощностью до 75 Вт.
В верхней части находится механизм всплывающей камеры с 24-мегапиксельной камерой с ультра-широким углом обзора, используемой для видеозвонков, которая управляется встроенным чипом HiSilicon Hi3559C, способным выполнять AI-вычисления с использованием NPU.
Камера также позволяет использовать жесты для управления аудио и видео, отслеживая движение человека.
Говоря о чипах, нельзя не упомянуть, что встроенный чип Honghu 898 внутри специально оптимизирован для OLED-экранов, которые улучшают качество изображения с помощью алгоритмов AI. Это делает с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.
Телевизор запрашивает 24 999 юаней (чуть более 3500 долларов) - предварительные заказы в Китае начинаются сегодня, а поставки начнутся 26 апреля. Помимо Vision X65, компания также анонсировала обновленную версию старого телевизора Vision под названием Vision V55i, который будет продаваться всего за 3799 юаней (540 долларов).