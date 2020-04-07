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OnePlus Bullets Wireless Z увеличит время работы

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Гаджеты
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Более подробная информация о OnePlus Bullets Wireless Z всплыла. Они будут показывать улучшенное время автономной работы, а также более низкую задержку и водостойкость, в соответствии с хорошо известной утечкой. Новая гарнитура Bluetooth должна быть представлена 14 апреля вместе с новой серией телефонов OnePlus 8 (но это пока не подтверждено).

Z может похвастаться впечатляющими 20 часами автономной работы - по сравнению с 14 часами в Bullets Wireless 2. Они будут поддерживать свою собственную версию Warp Charge, которая обеспечивает мощность 10 часов всего за 10 минут (у старой модели было то же самое).
Как сообщается, задержка Bluetooh будет сокращена до 110 мс, превысив латентность 144 мс более дорогой Apple AirPods Pro. Непонятно, какой кодек будет использовать OnePlus - компания исторически использовала кодеки Qualcomm aptX, но LHDC набирает популярность.

Bullets Wireless Z также будут иметь степень защиты от пыли и влаги IP55 - в основном они могут выдержать дождь и пот. Они будут доступны в четырех цветах, которые просочились ранее и связаны с цветами OnePlus 8 Pro, ультрамариновым синим и ледяным зеленым (плюс черный и белый, конечно).
OnePlus 8 Pro в ультрамариново-синем, ледниково-зеленом и оникс-черном цветах

Цены на новую гарнитуру OnePlus еще не подтверждены, но предыдущее поколение стоило 100 долларов, поэтому ожидайте что-то в этом диапазоне.
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