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Samsung готовит новые TWS-наушники в форме "бобов"

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Гаджеты
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Компания Samsung готовит к выходу новые TWS-наушники, внешне напоминающие бобы. Немецкому изданию Нам удалось получить 3D-модели будущей гарнитуры Samsung.
По данным WinFuture, Samsung разрабатывает новую гарнитуру под кодовым названием Galaxy Buds Bean с номером модели SM-R180.

Инсайдеры сообщают, что вкладыши обеспечат более плотную посадку в ушных раковинах благодаря новому дизайну. Каждый наушник оснащён двумя динамиками и тремя микрофонами.
Ожидается, что Samsung представит новые TWS-наушники в августе на презентации смартфонов серии Galaxy Note20.
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