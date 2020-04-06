Samsung готовит новые TWS-наушники в форме "бобов"

Компания Samsung готовит к выходу новые TWS-наушники, внешне напоминающие бобы. Немецкому изданию Нам удалось получить 3D-модели будущей гарнитуры Samsung.
По данным WinFuture, Samsung разрабатывает новую гарнитуру под кодовым названием Galaxy Buds Bean с номером модели SM-R180.
Инсайдеры сообщают, что вкладыши обеспечат более плотную посадку в ушных раковинах благодаря новому дизайну. Каждый наушник оснащён двумя динамиками и тремя микрофонами.
Ожидается, что Samsung представит новые TWS-наушники в августе на презентации смартфонов серии Galaxy Note20.
По данным WinFuture, Samsung разрабатывает новую гарнитуру под кодовым названием Galaxy Buds Bean с номером модели SM-R180.
Инсайдеры сообщают, что вкладыши обеспечат более плотную посадку в ушных раковинах благодаря новому дизайну. Каждый наушник оснащён двумя динамиками и тремя микрофонами.
Ожидается, что Samsung представит новые TWS-наушники в августе на презентации смартфонов серии Galaxy Note20.