Mi Mouse Metallic Edition новая стильная металическая мышь от Xiaomi

На большой презентации Xiaomi Mi Fan Festival компания представила много разных гаджетов в том числе телевизоры, наушники и многое другое. На презентации так же была представлена и новая беспроводная мышка Mi Elegant Mouse Metallic Edition.Мышка получила стильный минималистичный дизайн, компактные габариты, оптический сенсор с разрешением 1000 DPI и корпус из металлического сплава.Новая модель мышки от Xiaomi напоминает «смесь» сразу смесь двух предыдущих моделей Xiaomi Mi Wireless Mouse 2 и Xiaomi Mi Portable Mouse. Новая мышь компании Xiaomi совместима с устройствами с Windows 7+, macOS 10.10+, Android 5.0+ и даже с iPadOS 13.4+ по Bluetooth или через специальный модуль 2.4 ГГц.По заявлению производителя при подключении мышки через Bluetooth автономность составит около 9 месяцев работы устройства, а при подключении через модуль автономность составит около 12месяцев. Мышка работает от двух батареек формата AA.Старт продаж Xiaomi Mi Elegant Mouse Metallic намечен на 9 апреля. Ценник объявлен в $14 и доступен в двух цветовых решениях серебристый и чёрный.