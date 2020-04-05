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Новые беспроводные наушники Samsung под названием Beans

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Гаджеты
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Корейская компания Samsung недавно выпустила наушники Samsung Galaxy Buds+, но в сети уже появилась информация о следующем поколении. И надо сказать что решение очень интересное, если конечно это всё правда. Инсайдер Роланд Куандт (Roland Quandt) опубликовал рендеры и некоторые особенности новинки.

Наушники проходят под номером SM-R180 и под кодовым названием Beans (с англ. фасоль). Наверно этим продуктом и вдохновлялись дизайнеры компании. И так перейдём к особенностям новых наушников.

Наушники в длину будут 2.8 см. и в каждом из наушников будут оснащаться двумя динамиками. Также новые Galaxy Buds получат микрофоны и датчики приближения. К сожалению, это пока вся информация. Инсайдер только добавил, что наушники уже готовы и находятся на стадии тестирования.

Так что скорее всего внешний вид наушников будет именно таким, хотя не исключено, что мелкие детали к моменту выхода могут изменить. Когда представят новинки пока неизвестно, но можно предположить, что их представят вместе с флагманской линейкой смартфонов Galaxy Note 20.
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