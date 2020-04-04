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Redmi Band официально анонсирован: характеристики и цены

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Гаджеты
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Xiaomi представила супер доступный Redmi Band всего за 95 юаней - это 14 долларов или 13 евро. Несмотря на низкие цены, это устройство на самом деле имеет несколько преимуществ по сравнению с более премиальным (но все же очень доступный) Mi Band 4.

Он начинается с 1,08 "цветного экрана OLED, на долю больше, чем 0,95" экран диапазона Mi. Стекло над экраном совершенно плоское. Трекер может отображать уведомления с вашего телефона, а также имеет экран с прогнозом погоды.
Redmi Band

Redmi Band также упрощает зарядку, поскольку имеет стандартный разъем USB-A, устраняя необходимость в специальном зарядном адаптере. Срок службы батареи указан как 14 дней, на неделю меньше, чем у его брата Mi, но в любом случае вы не будете заряжать его слишком часто. Полная зарядка занимает 2 часа.

Имеется оптический датчик сердечного ритма и отслеживание активности для 5 спортивных режимов. Отслеживание сна также является частью пакета. Группа имеет сопротивление к воде до 5 атм, поэтому вы можете купаться в бассейне вместе с ней.

Единственное, чего не хватает - это NFC, но в международной версии Mi Band 4 его тоже нет (есть только в китайской версии). Также поддерживаются офлайн-платежи AliPay (на основе штрих-кода).
Redmi Band

Redmi Band доступен в черном, синем, красном и коричневом цветах, и вы можете выбрать один из 72 «циферблатов», чтобы настроить внешний вид браслета.

Redmi Band будет доступен в Китае в 10:00 по местному времени 9 апреля. Если вы сделаете предварительный заказ сейчас, цена будет 95 юаней (13 долларов), но если вы получите его после запуска, он поднимется до 99 юаней (14 долларов).
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