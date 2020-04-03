Официально представлен фитнес браслет Redmi за 14 долларов

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Как я и говорил, в недавней статье, сегодня компания Xiaomi представила несколько новых устройств. Среди которых одним из наиболее интересных, является первый фитнес браслет, выпущенный под маркой Redmi.Как и ожидалось, новинка предназначена для рынков развивающихся стран, так как предлагает ещё более выдающиеся соотношение цены и качества, по сравнению с браслетом Mi Band.В отличие от Mi Band, капсула новинки не достаётся из корпуса, а зарядка осуществляется путём снятия одной из сторон силиконового ремешка, который по заверению компании, почти не чувствуется на руке.В Redmi Band установлен 1.08 дюймовый, прямоугольный, цветной экран, который по форме, скорее напоминает дисплей недавно представленного браслета от компании Realme.Для покупки доступны четыре цвета, среди которых: оранжевый, оливково-зеленый, синий и черныйТак же как и "старший брат" браслет от Redmi, поддерживает мониторинг сердечного ритма и качества сна. Помимо этого новинка способна распознавать пять различных режимов активностей, что конечно уступает функционалу Mi Band'a, но для рядового пользователя мне кажется достаточным.У Redmi Band естественно присутствует множество настроек циферблата (в данный момент 72), так что с кастомизацией проблем быть не должно.Конечно же браслет поддерживает вывод уведомлений и звонков, а соединяться со смартфоном, он будет через уже знакомое многим приложение Mi Fit.Если говорить об автономности, то производитель обещает до двух недель работы от одного заряда.Помню пару месяцев назад, мы спорили с одним из моих читателей, что дешевле Mi Band ничего просто не может быть, но как оказалось, может и ещё как...Redmi Band будет продаваться начиная с 9 апреля, по цене 95 юаней (14 долларов). И это просто невероятно! Ведь за 14 долларов, в лучшем случае можно купить китайскую подделку под Mi Band, пользоваться которой адекватный человек просто не сможет.Ждём анонса Mi Band 5 с работающим NFC и поддержкой Google Pay.