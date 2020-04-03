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Redmi готов представить свой первый фитнес-браслет - Redmi band

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Гаджеты
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Наряду с ожидаемым Mi Band 5, суббренд Xiaomi - Redmi готов представить своё первое носимое устройство. На официальной странице Weibo компания загрузила два тизерных плаката, которые дают нам четкое представление о том, чего ожидать. Смарт-бэнд Redmi будет представлен на конференции Xiaomi Smart Inn, которая начнется в 14:00 по местному времени.
Рекламные плакаты Redmi Band

Он будет оснащен прямоугольным цветным экраном и поставляется с силиконовым ремешком черного, синего, красного и зеленого цветов. Кроме этого, у нас нет никаких других подробностей о фитнес-трекере Redmi.

Еще в январе мы столкнулись с сертификацией BIS для фитнес-трекера Redmi. Кроме того, некоторым пользователям Weibo удалось выяснить ключевые характеристики устройства из приложения MiFit. К ним относятся поддержка отслеживания сердечного ритма, NFC, управление музыкой, аварийные сигналы и информация о погоде.
Также следует ожидать, что фитнес-браслет от Redmi станет более доступной альтернативой линейке Mi Band. Нам просто нужно дождаться сегодняшнего большого события.
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