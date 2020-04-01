Чехлы для iPhone 9 поступают в магазины в США

Чехол для iPhone 9

Похоже, что запуск долгожданного преемника iPhone SE 2016 года может произойти раньше, чем ожидалось. Согласно новым сообщениям, iPhone 9 может появиться в начале этой недели, о чем свидетельствует дата мерчендайзинга 5 апреля для устройства, которое добралось до Best Buy. В коробке для защитного чехла Urban Armor Gear четко указано, что он предназначен дляи мы видим, что он имеет такой же размер камеры, как и другие чехлы для iPhone 7 и 8.Apple представила свои последние iPad Pro и Macbook Air на прошлой неделе и, учитывая, что iPhone 9 не является флагманом, вполне может увидеть аналогичный скромный пресс-релиз.Ожидается, что к новому бюджетному iPhone присоединится более крупная 5,5-дюймовая версия, которая называется iPhone 9 Plus. Оба телефона будут переработаны в дизайн iPhone 8 и будут оснащены чипсетом A13 Bionic, 3 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ памяти и одной задней камерой. Ожидается, что базовая цена на меньшую 4,7-дюймовую модель составит 400 долларов.