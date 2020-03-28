Oppo представляет новый интеллектуальный фитнес-трекер с дисплеем

Oppo Watch были последним заявлением китайского производителя телефонов в носимые пространствия и в соответствии с набором патентных рендеров, представленных в офис интеллектуальной собственности Китая, компанией Oppo может быть объявлен еще одно носимое устройство.
Это не совсем полнофункциональные умные часы, такие как Oppo Watch, но в соответствии с этими рендерами, Oppo, похоже, планирует выпустить новые фитнес-трекеры. Рендеры, о которых идет речь, показывают длинное устройство в форме гальки с небольшим дисплеем в верхней части и зарядными штырьками и вырезами для датчиков в нижней части, что, вероятно, обозначает датчик частоты сердечных сокращений.
Дизайн, безусловно, уникален для фитнес-трекера. У этого устройства есть металлическое кольцо, которое идет полностью вокруг, и ремешок на запястье, как предполагается, закрепляется в металлическом кольце. Там также, кажется, есть кнопка сбоку, как видно из углубления на боковой части экрана, на металлическом кольце.
Мы можем только предполагать, что фитнес-трекер будет поддерживать входящие уведомления со смартфона, отслеживание тренировок и сна, а также многодневное время автономной работы.
Нет недостатка в недорогих фитнес-трекерах от таких китайских производителей, как Xiaomi, Samsung, Realme и Huawei, поэтому мы удивляемся, почему Oppo решит вернуться в этот бизнес. В конце концов, последним фитнес-трекером, выпущенным в 2014 году, был O-Band вместе с Find 7 - первым смартфоном с экраном QHD.
Это не совсем полнофункциональные умные часы, такие как Oppo Watch, но в соответствии с этими рендерами, Oppo, похоже, планирует выпустить новые фитнес-трекеры. Рендеры, о которых идет речь, показывают длинное устройство в форме гальки с небольшим дисплеем в верхней части и зарядными штырьками и вырезами для датчиков в нижней части, что, вероятно, обозначает датчик частоты сердечных сокращений.
Дизайн, безусловно, уникален для фитнес-трекера. У этого устройства есть металлическое кольцо, которое идет полностью вокруг, и ремешок на запястье, как предполагается, закрепляется в металлическом кольце. Там также, кажется, есть кнопка сбоку, как видно из углубления на боковой части экрана, на металлическом кольце.
Мы можем только предполагать, что фитнес-трекер будет поддерживать входящие уведомления со смартфона, отслеживание тренировок и сна, а также многодневное время автономной работы.
Нет недостатка в недорогих фитнес-трекерах от таких китайских производителей, как Xiaomi, Samsung, Realme и Huawei, поэтому мы удивляемся, почему Oppo решит вернуться в этот бизнес. В конце концов, последним фитнес-трекером, выпущенным в 2014 году, был O-Band вместе с Find 7 - первым смартфоном с экраном QHD.