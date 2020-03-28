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Apple включит датчик Touch ID в будущих Apple Watch

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Гаджеты
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В совместном отчете The Verifier и YouTube iUpdate раскрываются некоторые новые функции, которые, по слухам, появятся в Apple Watch следующего поколения, а также еще одна важная функция: Touch ID.


Согласно отчету, будущие Apple Watch смогут увидеть аутентификацию Touch ID, встроенную в головку. Это сделает мобильные платежи более удобными для пользователей Apple Watch, которые предпочитают не вводить PIN-код при каждом удалении часов. Ожидается, что следующие Apple Watch также будут обладать повышенной водостойкостью. В настоящее время Apple Watch Series 5 имеет рейтинг IPX7.
Другие функции, ожидаемые от WatchOS 7, включают в себя голосовые команды «Hey Siri», определение уровня кислорода в крови и собственное отслеживание сна - это функция, долгожданная пользователями Apple Watch. Неясно, какие модели Apple Watch смогут поддерживать эти функции.
Отчет заканчивается слухом о том, что Apple уже работает над Apple Watch следующего поколения (Series 7), и эта версия интегрирует Touch ID в дисплей. 
"Apple Watch Series 7"

В отчете также опровергли все слухи о том, что Apple когда-либо перейдет на круглую форму для Apple Watch. Планы Apple постоянно меняются, поэтому до появления анонса всегда трудно определить слухи. Также сообщается, что второе поколение Apple Watch не имеет права на обновление WatchOS 7.

Ежегодная всемирная конференция разработчиков Apple (WWDC) состоится в июне, хотя Apple еще предстоит подтвердить конкретную дату. Из-за текущей ситуации со здоровьем Apple будет проводить свои презентации и сессии для разработчиков в режиме онлайн.
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