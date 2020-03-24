Kirin 820 5G от Huawei превосходит большинство флагманских чипсетов

Исходя из результатов Geekbench 4, Kirin 820 5G может превзойти Snapdragon 855 в одноядерных тестах. Он также превосходит Kirin 980 как в одноядерном, так и в многоядерном тестах.
Возможно, это связано с увеличением частоты основных ядер Cortex-A76. Не говоря уже о том, что этот чип среднего класса в значительной степени выигрывает от энергоэффективного 7-нм процесса, очень похожего на флагманские SoC этого года и прошлого года.
Считается, что чипсет также может похвастаться улучшенными ISP и NPU, по крайней мере, по сравнению с Kirin 810 и новым GPU AR77 G77 с впечатляющим скачком производительности на 120–140% на мм? по сравнению с G76.
Мы ожидаем, что чип дебютирует на Honor 30S 30 марта.
Возможно, это связано с увеличением частоты основных ядер Cortex-A76. Не говоря уже о том, что этот чип среднего класса в значительной степени выигрывает от энергоэффективного 7-нм процесса, очень похожего на флагманские SoC этого года и прошлого года.
Считается, что чипсет также может похвастаться улучшенными ISP и NPU, по крайней мере, по сравнению с Kirin 810 и новым GPU AR77 G77 с впечатляющим скачком производительности на 120–140% на мм? по сравнению с G76.
Мы ожидаем, что чип дебютирует на Honor 30S 30 марта.