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Apple удваивает хранилище на новом Mac mini

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Гаджеты
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Сегодня Apple объявила, что удваивает объем хранилища на Mac mini. Компьютер теперь поставляется с 256 ГБ для базовой конфигурации за 799 долларов, а модель за 1099 долларов - с 512 ГБ. И это в основном все.

Сказать, что Apple объявила это устройство, было бы немного преуменьшением. Новости о Mac mini были в основном сноской к объявлению MacBook Air. И это имеет смысл, если учесть, что здесь не о чем говорить.

Но тот факт, что даже в 2020 году Mac mini все еще выпускается с устаревшими чипами Intel восьмого поколений с 8 ГБ памяти, вызывает смех, и удвоение объема памяти никак не спасет эту ситуацию. Mac mini предыдущего поколения (2014) получил репутацию забытого до тех пор, пока Apple не обновила его через четыре года.

Модель 2018 года, кажется, идет тем же путем, и, опять же, сегодняшнее обновление мало что изменит. Mac mini был доступным Mac, который предлагал приличную производительность в компактном размере. Но теперь он стал детищем образа «переоцененного устаревшего оборудования», который приобрели настольные компьютеры Mac.
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