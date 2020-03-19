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Apple представила обновлённые MacBook Air

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Гаджеты
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Нам нравится, когда все становится дешевле и лучше, и новый Apple MacBook Air принёс именно это. Это первое поколение Air, предлагающее четырехъядерные процессоры, базовая модель получает больше места для хранения, стоит дешевле и имеет устаревшую клавиатуру-бабочку.

Ультрабук Apple теперь стоит от 1000 долларов, по сравнению с моделью 2018 года. Это позволит вам приобрести Intel Core i3 10-го поколения (двухъядерный) с базовой частотой 1,1 ГГц и Turbo Boost 3,2 ГГц. И вы получаете вдвое больше памяти, SSD теперь начинаются с 256 ГБ (и увеличиваются до 2 ТБ).
13,3-дюймовый дисплей Retina (IPS, 2 560 x 1600 пикселей) • Волшебная клавиатура (без сенсорной панели)

MacBook Air 2020 года выпуска может быть оснащен четырехъядерными процессорами i5 и i7 (последний из которых имеет базовую частоту 1,2 ГГц и усиление 3,8 ГГц). I7 также поставляется с графикой Intel Iris Plus. В целом, Apple обещает удвоить производительность процессора и на 80% увеличить производительность графического процессора по сравнению с двухъядерным процессором i5 с UHD Graphics 617, который использовался в предыдущем.

13,3-дюймовый дисплей использует панель IPS с разрешением 2560 x 1600 пикселей (227ppi, 16:10) и технологией True Tone, которая регулирует настройки дисплея в зависимости от освещения. Это первое поколение Air, которое может управлять внешним экраном 6K. Вы также можете сделать два экрана 4K (модель 2018 года с 5K внешнего экрана).
Для нового Air Apple использовалась так называемая Magic Keyboard, дебютировавшая с 16-дюймовым MacBook Pro. Здесь нет сенсорной панели, только обычные F-клавиши в верхнем ряду. В любом случае, Magic исходит от нового ножничного дизайна, обеспечивающий 1 мм хода клавиш (система отслеживания окружающего освещения также регулирует силу подсветки клавиатуры).

Как и прежде, шасси нового MacBook Air полностью изготовлено из переработанного алюминия серии 6000. Все это весит 1,29 кг и имеет 1,61 см в самой толстой точке (поскольку оно имеет клиновидную форму, воздух составляет 0,41 см в самой тонкой точке).
Он имеет встроенный аккумулятор емкостью 49,9 Вт, что обеспечивает до 11 часов работы в Интернете по Wi-Fi. Он заряжается от одного из двух Thunderbolt 3 plus с помощью адаптера питания 30 Вт, входящего в комплект поставки. На плате также есть 3,5-мм разъем для наушников.
Новый Apple MacBook Air доступен онлайн на сайте apple.com с сегодняшнего дня (обратите внимание: студенты могут получить скидку в 100 долларов). Вы можете выбрать между золотом, космическим серым и серебряным.
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