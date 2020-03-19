Apple представляет новые модели iPad Pro

Apple выпустила обновленные версии своих планшетов iPad Pro. Это включает в себя iPad Pro 12,9-дюймовый, который сейчас находится в четвертом поколении, и второе поколение iPad Pro 11-дюймовый.
Одной из главных новых функций этих обновленных iPad является новая система камер. У моделей iPad Pro теперь есть две камеры на задней панели в корпусе, аналогичном iPhone 11. Система камер теперь включает в себя обычную камеру с разрешением 12 мегапикселей f/1.8, перенесенную с модели предыдущего поколения, и новую 10-мегапиксельную камеру f/2.4. Сверхширокая камера эксклюзивная для этих планшетов. Обе камеры могут делать 4K-видео со скоростью до 60 кадров в секунду.
Однако, сверхширокий модуль - не самая интересная часть системы камер. С новыми моделями iPad Pro компания Apple представляет аппаратный сканер LiDAR, который еще больше укрепляет приверженность компании к AR.
Сканер LiDAR - это датчик глубины ToF, который работает, отражая лазер от объекта, чтобы определить его расстояние от датчика. Датчик обычно используется для точного отображения формы поверхности Земли для картографических применений, а также в автономных транспортных средствах. На iPad Pro датчик работает вместе с двумя камерами и датчиками движения для точного измерения глубины для всех видов приложений дополненной реальности.
Новые модели iPad Pro также представят новейший чипсет A12Z Bionic от Apple. Это включает восьмиъядерный процессор и новый восьмиъядерный графический процессор, а также улучшенный тепловой дизайн и настроенные контроллеры производительности, которые, как утверждает Apple, обеспечивают большую производительность, чем большинство ноутбуков. Новые iPad Pro имеют 128 ГБ базовой памяти, а также могут быть куплены с 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.
Еще одна новая особенность планшетов iPad Pro 2020 года - поддержка новой клавиатуры Magic Keyboard. Он оснащен консольными шарнирами, которые позволяют позиционировать iPad под любым углом до 130 градусов, а способ, которым он защелкивается назад, заставляет iPad плавать над клавиатурой на удобной высоте. Клавиатура имеет клавиши с подсветкой и USB-C, что позволяет заряжать iPad Pro и при этом использовать порт на iPad для других аксессуаров.
Тем не менее, безусловно, самая важная особенность этой новой клавиатуры Magic Keyboard - встроенный трекпад. В то время, как iPad действительно поддерживал мышки, новая поддержка трекпада в грядущем iPadOS 13.4 улучшает это. С новым программным обеспечением указатель мыши теперь отображается в виде маленького белого кружка на экране, и, когда вы перемещаетесь, он автоматически привязывается к элементам пользовательского интерфейса, упрощая процесс щелчка мышью.
Новая поддержка трекпада в iPadOS разработана с учетом сенсорного характера пользовательского интерфейса, а также автоматически работает со всеми приложениями для iPad без каких-либо усилий со стороны разработчиков. Тем не менее, они могут потратить некоторое время и воспользоваться преимуществами новой поддержки трекпада, используя новые API.
Новая поддержка трекпада появится в iPadOS 13.4 24 марта. Она также будет поддерживать Apple Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 и другие мыши сторонних производителей по USB или Bluetooth.
Новые модели iPad Pro также оснащены обновленной микрофонной системой. Теперь вы получаете пять микрофонов студийного качества для звонков, записи голоса и записи звука. Это, вероятно, те же самые замечательные микрофоны, которые есть на новом 16-дюймовом MacBook Pro. Как и раньше, у вас есть система с четырьмя динамиками, по одной в каждом углу, которая автоматически регулирует звук в зависимости от ориентации планшета.
Это в основном новые изменения на iPad Pro. Дизайн во многом аналогичен моделям предыдущего поколения, как и дисплеи ProMotion 120 Гц с широкой поддержкой цветов P3, яркостью 600 нит и антибликовым покрытием.
Новые модели также оснащены той же камерой TrueDepth от предыдущей модели, которая включает в себя 7-мегапиксельный датчик f / 2.2, способный воспроизводить видео 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду. Что еще более важно, он поддерживает Face ID для безопасной биометрической разблокировки устройства и приложений, которые его поддерживают.
Что касается возможности подключения, то в новых моделях iPad Pro добавлен стандарт Wi-Fi 6, а также Bluetooth 5.0, GPS и USB-C. LTE доступен в качестве опции с eSIM.
12,9-дюймовая модель iPad Pro имеет батарею на 36,71 Вт, а 11-дюймовая модель - батарею на 28,65 Вт, что в значительной степени идентично моделям предыдущего поколения. Apple заявляет о 10 часах использования их обоих по Wi-Fi. Оба могут быть быстро заряжены через зарядные устройства USB-C Power Delivery.
Цены такие же, как и раньше: 11-дюймовая модель в США стоит 799 долларов за модель Wi-Fi и 949 долларов за модель LTE со 128 ГБ памяти. 12,9-дюймовая модель стоит 999 долларов за модель Wi-Fi и 1149 долларов за модель LTE с объемом памяти 128 ГБ.
Новая клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro оценена в 299 долларов за 11-дюймовую модель и 349 долларов за 12,9-дюймовую модель. Вы также можете использовать Smart Keyboard Folio (179 долл. США / 199 долл. США) или Apple Pencil второго поколения (129 долл. США) с этими новыми моделями.
Новые модели iPad Pro доступны в Интернете в 30 странах уже сегодня и поступят в розничную продажу на следующей неделе.
Одной из главных новых функций этих обновленных iPad является новая система камер. У моделей iPad Pro теперь есть две камеры на задней панели в корпусе, аналогичном iPhone 11. Система камер теперь включает в себя обычную камеру с разрешением 12 мегапикселей f/1.8, перенесенную с модели предыдущего поколения, и новую 10-мегапиксельную камеру f/2.4. Сверхширокая камера эксклюзивная для этих планшетов. Обе камеры могут делать 4K-видео со скоростью до 60 кадров в секунду.
Однако, сверхширокий модуль - не самая интересная часть системы камер. С новыми моделями iPad Pro компания Apple представляет аппаратный сканер LiDAR, который еще больше укрепляет приверженность компании к AR.
Сканер LiDAR - это датчик глубины ToF, который работает, отражая лазер от объекта, чтобы определить его расстояние от датчика. Датчик обычно используется для точного отображения формы поверхности Земли для картографических применений, а также в автономных транспортных средствах. На iPad Pro датчик работает вместе с двумя камерами и датчиками движения для точного измерения глубины для всех видов приложений дополненной реальности.
Новые модели iPad Pro также представят новейший чипсет A12Z Bionic от Apple. Это включает восьмиъядерный процессор и новый восьмиъядерный графический процессор, а также улучшенный тепловой дизайн и настроенные контроллеры производительности, которые, как утверждает Apple, обеспечивают большую производительность, чем большинство ноутбуков. Новые iPad Pro имеют 128 ГБ базовой памяти, а также могут быть куплены с 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.
Еще одна новая особенность планшетов iPad Pro 2020 года - поддержка новой клавиатуры Magic Keyboard. Он оснащен консольными шарнирами, которые позволяют позиционировать iPad под любым углом до 130 градусов, а способ, которым он защелкивается назад, заставляет iPad плавать над клавиатурой на удобной высоте. Клавиатура имеет клавиши с подсветкой и USB-C, что позволяет заряжать iPad Pro и при этом использовать порт на iPad для других аксессуаров.
Тем не менее, безусловно, самая важная особенность этой новой клавиатуры Magic Keyboard - встроенный трекпад. В то время, как iPad действительно поддерживал мышки, новая поддержка трекпада в грядущем iPadOS 13.4 улучшает это. С новым программным обеспечением указатель мыши теперь отображается в виде маленького белого кружка на экране, и, когда вы перемещаетесь, он автоматически привязывается к элементам пользовательского интерфейса, упрощая процесс щелчка мышью.
Новая поддержка трекпада в iPadOS разработана с учетом сенсорного характера пользовательского интерфейса, а также автоматически работает со всеми приложениями для iPad без каких-либо усилий со стороны разработчиков. Тем не менее, они могут потратить некоторое время и воспользоваться преимуществами новой поддержки трекпада, используя новые API.
Новая поддержка трекпада появится в iPadOS 13.4 24 марта. Она также будет поддерживать Apple Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 и другие мыши сторонних производителей по USB или Bluetooth.
Новые модели iPad Pro также оснащены обновленной микрофонной системой. Теперь вы получаете пять микрофонов студийного качества для звонков, записи голоса и записи звука. Это, вероятно, те же самые замечательные микрофоны, которые есть на новом 16-дюймовом MacBook Pro. Как и раньше, у вас есть система с четырьмя динамиками, по одной в каждом углу, которая автоматически регулирует звук в зависимости от ориентации планшета.
Это в основном новые изменения на iPad Pro. Дизайн во многом аналогичен моделям предыдущего поколения, как и дисплеи ProMotion 120 Гц с широкой поддержкой цветов P3, яркостью 600 нит и антибликовым покрытием.
Новые модели также оснащены той же камерой TrueDepth от предыдущей модели, которая включает в себя 7-мегапиксельный датчик f / 2.2, способный воспроизводить видео 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду. Что еще более важно, он поддерживает Face ID для безопасной биометрической разблокировки устройства и приложений, которые его поддерживают.
Что касается возможности подключения, то в новых моделях iPad Pro добавлен стандарт Wi-Fi 6, а также Bluetooth 5.0, GPS и USB-C. LTE доступен в качестве опции с eSIM.
12,9-дюймовая модель iPad Pro имеет батарею на 36,71 Вт, а 11-дюймовая модель - батарею на 28,65 Вт, что в значительной степени идентично моделям предыдущего поколения. Apple заявляет о 10 часах использования их обоих по Wi-Fi. Оба могут быть быстро заряжены через зарядные устройства USB-C Power Delivery.
Цены такие же, как и раньше: 11-дюймовая модель в США стоит 799 долларов за модель Wi-Fi и 949 долларов за модель LTE со 128 ГБ памяти. 12,9-дюймовая модель стоит 999 долларов за модель Wi-Fi и 1149 долларов за модель LTE с объемом памяти 128 ГБ.
Новая клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro оценена в 299 долларов за 11-дюймовую модель и 349 долларов за 12,9-дюймовую модель. Вы также можете использовать Smart Keyboard Folio (179 долл. США / 199 долл. США) или Apple Pencil второго поколения (129 долл. США) с этими новыми моделями.
Новые модели iPad Pro доступны в Интернете в 30 странах уже сегодня и поступят в розничную продажу на следующей неделе.