ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

10:00
Sony представит подробности о PlayStation 5
08:00
Microsoft детализирует аппаратное обеспечение Xbox Series X
19:52
Samsung выпустит исправление прошивки для всех ранних проблем Galaxy S20
18:00
Первые продажи Redmi Note 9 Pro закончились в считанные минуты
16:00
Realme 6i официально анонсирован: характеристики и цены
14:00
Oppo Reno3 выходит на мировой рынок
12:00
Вот простой способ установить Google Play Store на телефон Huawei
10:00
Шведская компания Imint объединяется с Qualcomm для лучшей стабилизации видео
07:00
Xiaomi выпустила обновленную версию самого маленького смартфона
05:15
Xiaomi снимет с производства флагманский камерофон
22:28
Особенности казино PointLoto
22:10
Samsung Galaxy A50 начинает получать Android 10
20:00
Новые фото Redmi K30 Pro показывают дизайн камер смартфона
18:00
iPhone 11 и XR помогли Apple добиться больших успехов в январе и феврале
15:53
HMD Global представила супербюджетный Nokia C2
14:00
Утечка официальных изображений показывает всю линейку Huawei P40
12:00
В сети появилась информация о спецификациях Honor 30S
10:00
Huawei P40 Pro 5G появляется на Geekbench
08:00
Xiaomi Mi CC9 начинает получать MIUI 11 на базе Android 10
21:38
Как украсить смартфон Xiaomi на MIUI 11 до неузнаваемости
20:02
Завораживающая тема для MIUI 11 в стиле Ubuntu, от которой захватывает дух
17:23
Apple совершает самую ужасную ошибку за всю историю
15:58
Huawei выплатит деньги всем владельцам смартфонов из-за ошибки
12:13
Windows 11 работает в два раза быстрее Windows 10
20:30
Apple закрывает свои магазины за пределами Китая из-за COVID-19
18:00
Realme 6 получает свое первое обновление программного обеспечения
16:00
Samsung выпускает обновление Android 10 для еще трех смартфонов
14:00
WWDC Apple впервые будет проходить в онлайн-формате
12:00
Появилась официальная дата анонса OnePlus 8 и 8 Pro
10:00
Xiaomi запустит нечто интересное уже в этом месяце
08:00
Samsung выкатывает обновление для Galaxy S20
20:00
Xiaomi продала рекордное количество смартфонов Redmi Note
18:00
OnePlus 8 Pro замечен в руках Роберта Дауни-младшего
 Больше новостей
» » Microsoft детализирует аппаратное обеспечение Xbox Series X
-

Microsoft детализирует аппаратное обеспечение Xbox Series X

Поделиться:
Гаджеты
149
В обширном сообщении Microsoft обнародовала спецификации и возможности своей будущей игровой консоли Xbox Series X и пообещала предоставить еще больше деталей разработчикам позднее на этой неделе.

Процессор основан на 7-нм техпроцессе - это специальный модуль AMD Zen 2 с восемью ядрами, который может работать на частоте до 3,8 ГГц. Графический процессор представляет собой специальную AMD RDNA 2 с 12 терафлопсами вычислительной мощности и 52 вычислительными блоками, работающими на частоте 1,825 ГГц каждый.
Имеется 16 ГБ памяти, разделенной между графическим процессором (10 ГБ), ОС (2,5 ГБ) и системой (3,5 ГБ). Также имеется твердотельный накопитель NVME емкостью 1 ТБ и возможность расширения хранилища с помощью карт расширения 1 ТБ через порты USB 3.2 на задней панели Xbox Series X.
Xbox Series X съемное хранилище

Xbox Series X может запускать игры в 4K со скоростью 60 кадров в секунду с возможностью увеличения до 120 кадров на секунду, а в некоторых случаях даже до 8K. Microsoft выпустила две демонстрации Xbox Series X 'с гораздо более быстрым временем загрузки и возможностью быстрого возобновления, которая позволяет вам переходить от игры к игре до последнего игрового состояния. Это достигается за счет сохранения игровых состояний на SSD, что означает, что вы сможете выбрать, где остановились в игре, даже после закрытия Xbox Series X для обновления системы или через несколько недель после последней игры.



Xbox Series X также имеет функцию трассировки лучей для более реалистичного освещения и теней в игре.

Более подробная информация об Xbox Series X будет доступна позже на этой неделе, так как Microsoft демонстрирует это разработчикам. Консоль станет доступна в курортный сезон 2020 года.
Prostotech google play Prostotech google play