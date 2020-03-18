Microsoft детализирует аппаратное обеспечение Xbox Series X

В обширном сообщении Microsoft обнародовала спецификации и возможности своей будущей игровой консоли Xbox Series X и пообещала предоставить еще больше деталей разработчикам позднее на этой неделе.
Процессор основан на 7-нм техпроцессе - это специальный модуль AMD Zen 2 с восемью ядрами, который может работать на частоте до 3,8 ГГц. Графический процессор представляет собой специальную AMD RDNA 2 с 12 терафлопсами вычислительной мощности и 52 вычислительными блоками, работающими на частоте 1,825 ГГц каждый.
Имеется 16 ГБ памяти, разделенной между графическим процессором (10 ГБ), ОС (2,5 ГБ) и системой (3,5 ГБ). Также имеется твердотельный накопитель NVME емкостью 1 ТБ и возможность расширения хранилища с помощью карт расширения 1 ТБ через порты USB 3.2 на задней панели Xbox Series X.
Xbox Series X может запускать игры в 4K со скоростью 60 кадров в секунду с возможностью увеличения до 120 кадров на секунду, а в некоторых случаях даже до 8K. Microsoft выпустила две демонстрации Xbox Series X 'с гораздо более быстрым временем загрузки и возможностью быстрого возобновления, которая позволяет вам переходить от игры к игре до последнего игрового состояния. Это достигается за счет сохранения игровых состояний на SSD, что означает, что вы сможете выбрать, где остановились в игре, даже после закрытия Xbox Series X для обновления системы или через несколько недель после последней игры.
Xbox Series X также имеет функцию трассировки лучей для более реалистичного освещения и теней в игре.
Более подробная информация об Xbox Series X будет доступна позже на этой неделе, так как Microsoft демонстрирует это разработчикам. Консоль станет доступна в курортный сезон 2020 года.
Процессор основан на 7-нм техпроцессе - это специальный модуль AMD Zen 2 с восемью ядрами, который может работать на частоте до 3,8 ГГц. Графический процессор представляет собой специальную AMD RDNA 2 с 12 терафлопсами вычислительной мощности и 52 вычислительными блоками, работающими на частоте 1,825 ГГц каждый.
Имеется 16 ГБ памяти, разделенной между графическим процессором (10 ГБ), ОС (2,5 ГБ) и системой (3,5 ГБ). Также имеется твердотельный накопитель NVME емкостью 1 ТБ и возможность расширения хранилища с помощью карт расширения 1 ТБ через порты USB 3.2 на задней панели Xbox Series X.
Xbox Series X может запускать игры в 4K со скоростью 60 кадров в секунду с возможностью увеличения до 120 кадров на секунду, а в некоторых случаях даже до 8K. Microsoft выпустила две демонстрации Xbox Series X 'с гораздо более быстрым временем загрузки и возможностью быстрого возобновления, которая позволяет вам переходить от игры к игре до последнего игрового состояния. Это достигается за счет сохранения игровых состояний на SSD, что означает, что вы сможете выбрать, где остановились в игре, даже после закрытия Xbox Series X для обновления системы или через несколько недель после последней игры.
Xbox Series X также имеет функцию трассировки лучей для более реалистичного освещения и теней в игре.
Более подробная информация об Xbox Series X будет доступна позже на этой неделе, так как Microsoft демонстрирует это разработчикам. Консоль станет доступна в курортный сезон 2020 года.