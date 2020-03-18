Sony представит подробности о PlayStation 5

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games.



Watch tomorrow at PlayStation Blog: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE — PlayStation (@PlayStation) March 17, 2020

Microsoft сообщила технические характеристики своей будущей Xbox Series X, а теперь и Sony подтвердила, что детализирует предстоящую PlayStation 5.Сегодня спецификации будут опубликованы в официальном блоге PlayStation, который возглавляет ведущий системный архитектор PS5 Марк Черный.Мы знаем, что консоль следующего поколения, как и Xbox Series X, будет использовать изготовленный на заказ процессор AMD, основанный на 7-нм архитектуре Zen 2, и будет использовать графические процессоры семейства AMD Radeon Navi с трассировкой лучей (опять же, как Xbox Series X).PlayStation 5 будет поставляться с SSD, как Xbox Series X, и поддерживать графику 8K, опять же, как Xbox следующего поколения.PlayStation 5 будет совместима с играми PS4 и будет готова в праздничный сезон 2020 года.