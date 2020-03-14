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Xiaomi запустит нечто интересное уже в этом месяце

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Гаджеты
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Redmi вчера анонсировала серию Note 9 в Индии, и теперь ее материнская компания Xiaomi тизерит запуск нового продукта в стране, который должен быть представлен 16 марта.

Компания не раскрыла, что это такое, но, судя по короткому видео-тизеру, опубликованному в Твиттере, похоже, Xiaomi объявит о новом пауэр банке с возможностью беспроводной зарядки.


Этот новый продукт может быть также беспроводным зарядным устройством. В любом случае, что бы это ни было, мы узнаем через два дня.
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