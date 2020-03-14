Xiaomi запустит нечто интересное уже в этом месяце

One less wire to deal with.



Mi fans, it's time to #CutTheCord. All the power you need without any hassle.



Guess what this is. pic.twitter.com/bpDR6t21AU — Mi India #108MP IS COMING! (@XiaomiIndia) March 13, 2020

Redmi вчера анонсировала серию Note 9 в Индии, и теперь ее материнская компания Xiaomi тизерит запуск нового продукта в стране, который должен быть представлен 16 марта.Компания не раскрыла, что это такое, но, судя по короткому видео-тизеру, опубликованному в Твиттере, похоже, Xiaomi объявит о новом пауэр банке с возможностью беспроводной зарядки.Этот новый продукт может быть также беспроводным зарядным устройством. В любом случае, что бы это ни было, мы узнаем через два дня.