Xiaomi запустит нечто интересное уже в этом месяце

Redmi вчера анонсировала серию Note 9 в Индии, и теперь ее материнская компания Xiaomi тизерит запуск нового продукта в стране, который должен быть представлен 16 марта.
Компания не раскрыла, что это такое, но, судя по короткому видео-тизеру, опубликованному в Твиттере, похоже, Xiaomi объявит о новом пауэр банке с возможностью беспроводной зарядки.
Этот новый продукт может быть также беспроводным зарядным устройством. В любом случае, что бы это ни было, мы узнаем через два дня.
Компания не раскрыла, что это такое, но, судя по короткому видео-тизеру, опубликованному в Твиттере, похоже, Xiaomi объявит о новом пауэр банке с возможностью беспроводной зарядки.
One less wire to deal with.— Mi India #108MP IS COMING! (@XiaomiIndia) March 13, 2020
Mi fans, it's time to #CutTheCord. All the power you need without any hassle.
Guess what this is. pic.twitter.com/bpDR6t21AU
Этот новый продукт может быть также беспроводным зарядным устройством. В любом случае, что бы это ни было, мы узнаем через два дня.