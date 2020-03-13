OnePlus инвестирует крупную сумму в разработку 5G

Крайний телефон 5G от OnePlus - 7T Pro McLaren Edition

Недавно мы слышали, что устройства OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro будут иметь 5G, а сегодня пресс-релиз основателя компании обещал еще большую приверженность подключению следующего поколения. Бренд смартфонов вложит 30 миллионов долларов в развитие исследований и разработок 5G.В пресс-релизе Пит Лау, генеральный директор OnePlus, сообщил, что его компания инвестирует в 5G в течение многих лет и будет продолжать развивать сценарии приложений, основанные на ежедневных привычках пользователей. Это включает в себя облачные игры, облачные видео, облачные сервисы хранения.Лаборатории OnePlus 5G будут сосредоточены главным образом на улучшении работы пользователей на устройствах OnePlus. В сферу их работы входят исследования и разработки в радиочастотных цепях, антеннах и мультимедиа, таких как камера, аудио и дисплей.Цель этих инвестиций - обеспечить OnePlus полную поддержку 5G на всех будущих устройствах и сделать ее должным образом полезной для повседневного использования. Варианты OnePlus 8 и 8 Pro должны появиться в ближайшие месяц или два, но компания еще не начала тизерить что-то конкретное в спецификации.