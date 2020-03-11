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Samsung Galaxy Buds + теперь доступны в новых цветах

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Гаджеты
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В Samsung Galaxy Buds + наушники TWS, которые были представлены в черном, синем и белом цветах в прошлом месяце, теперь присоединились еще два оттенка - красный и розовый.

Мы уже видели Buds+ красного цвета, и сегодня мы увидим, как выглядит версия Pink. Вы можете проверить изображения обоих новых цветов ниже.
Samsung Galaxy Buds + в розовом и красном цветах

Buds + красного и розового цвета выпущены в Южной Корее и стоят так же, как и другие версии - 17 300 300 вон ($ 150 / € 130).

Вы можете купить вариант Pink с официального корейского сайта Samsung, Samsung Digital Plaza, Hi-Mart и 11th Street, тогда как вариант Red будет доступен исключительно через Korea Telecom. Неясно, когда эти варианты цвета будут доступны на других рынках.
Samsung Galaxy Buds + в розовом и красном цветах

Samsung сказал, что южнокорейские пользователи могут запускать приложения для потоковой передачи музыки Genie и Flo с помощью долгого нажатия на Buds +, а поддержка Melon будет развернута через обновление программного обеспечения в будущем.

Galaxy Buds + оснащен AKG-настроенными 2-полосными динамиками, каждый из которых оснащен аккумулятором емкостью 85 мАч, обеспечивающим 11 часов воспроизведения. 
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