Samsung Galaxy Buds + теперь доступны в новых цветах

Samsung Galaxy Buds + в розовом и красном цветах

Samsung Galaxy Buds + в розовом и красном цветах

В Samsung Galaxy Buds + наушники TWS, которые были представлены в черном, синем и белом цветах в прошлом месяце, теперь присоединились еще два оттенка - красный и розовый.Мы уже видели Buds+ красного цвета, и сегодня мы увидим, как выглядит версия Pink. Вы можете проверить изображения обоих новых цветов ниже.Buds + красного и розового цвета выпущены в Южной Корее и стоят так же, как и другие версии - 17 300 300 вон ($ 150 / € 130).Вы можете купить вариант Pink с официального корейского сайта Samsung, Samsung Digital Plaza, Hi-Mart и 11th Street, тогда как вариант Red будет доступен исключительно через Korea Telecom. Неясно, когда эти варианты цвета будут доступны на других рынках.Samsung сказал, что южнокорейские пользователи могут запускать приложения для потоковой передачи музыки Genie и Flo с помощью долгого нажатия на Buds +, а поддержка Melon будет развернута через обновление программного обеспечения в будущем.Galaxy Buds + оснащен AKG-настроенными 2-полосными динамиками, каждый из которых оснащен аккумулятором емкостью 85 мАч, обеспечивающим 11 часов воспроизведения.