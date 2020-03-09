Oppo подтвердили запуск своих часов который состоится 6 марта

Oppo готовы начать выпуск своей линейки Find X2 6 марта, но телефон не станет единственной звездой этого дня. Подтверждено, что к новым флагманам так-же присоединятся умные часы на базе ОС Google Wear, которые очень похожи на Apple Watch.И поскольку смарт-часы от Oppo больше не являются секретом, компания решила подразнить клиентов устройством перед его выпуском, раскрывая два цвета - черный и золотой. Мы уже видели проблески обоих, но новый тизер дает нам более ясный взгляд.Тизер также подтверждает, что часы Oppo будут иметь громкую связь, и соответсвенно возможность по ним говорить.