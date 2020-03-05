Патент Xiaomi показывает предстоящий телефон с возможностью обратной беспроводной зарядки

Xiaomi обратная беспроводная зарядка патентные зарисовки

Обратная беспроводная зарядка существует с 2018 года с появлением Huawei Mate 20 Pro, и с тех пор она находит все больше и больше телефонов. В рамках новой разработки на основе патента, поданного в CNIPA (Национальное управление интеллектуальной собственности Китая), Xiaomi работает над телефоном с поддержкой обратной беспроводной зарядки.Патенты на эскизах показывают аксессуар, который крепится к задней части телефона для хранения беспроводных наушников, когда они заряжены от телефона. Существуют две конструкции, одна для наушников со стеблями, а другая для шайбовидных. Учитывая, что это всего лишь патент, мы не ожидаем, что чертежи обязательно отражают какие-либо реальные продукты.Недавно мы увидели демо-версию Xiaomi - беспроводное решение для быстрой зарядки 40 Вт. Результаты оказались весьма впечатляющими, если за 40 минут зарядить батарею емкостью 4000 мАч. Можно с уверенностью предположить, что новая быстрая беспроводная зарядка 40 Вт и обратная беспроводная зарядка дебютируют на флагманском телефоне Xiaomi.