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Тизеры Oppo Watch раскрывают характеристики дисплея

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Гаджеты
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Oppo представит свои первые часы 6 марта, и сегодня компания опубликовала несколько тизеров о показе носимых устройств. Часы будут иметь экран 1,91 дюйма (который, как мы уже знаем, будет иметь изогнутые края), и будут достигать 326 PPI. Новый гаджет также будет иметь 100% цветовую гамму DCI-P3.
Тизеры часов Oppo

Часы, которые совсем не похожи на Apple Watch, потому что у них нет заводной головки, но придерживаются двух кнопок сбоку, будут поддерживать звонки на крупных операторах связи в Китае, но должны работать с телекоммуникациями за пределами внутреннего рынка, так как они поддерживают eSIM.

Часы Oppo будут работать под управлением ОС Android Wear и могут иметь датчик ЭКГ (ЭКГ), который считывает частоту и ритм сердца и может обнаружить признаки мерцательной аритмии. Брайан Шен (Brian Shen), вице-президент компании, заявил, что гаджет предназначен для обслуживания пользователей, а не просто для того, чтобы выглядеть хорошо, поэтому Oppo решил использовать квадратный дизайн вместо круга, как и многие другие производители.
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