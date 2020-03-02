Xiaomi показала беспроводное быстрое зарядное устройство

Похоже, что беспроводная зарядка станет одним из рубежей, которые сделают большой скачок в 2020 году, и Xiaomi стремится стать лидером, обеспечивая скорость, которую некоторые производители до сих пор не могут сделать по сравнению с проводными зарядными устройствами. Вице-президент Xiaomi Чан Чен (Chang Cheng) отправился в Weibo, чтобы тизереть грядущее беспроводное решение для быстрой зарядки 40 Вт, и результаты впечатляют.В тесте использовалась модифицированная версия Mi 10 Pro с батареей емкостью 4000 мАч, а новое беспроводное зарядное устройство сумело зарядить 57% батареи за 20 минут и полностью зарядиться за 40 минут.Прототип беспроводного зарядного устройства в тесте рассчитан на упаковку вертикального воздухоохладителя, чтобы можно было контролировать тепловые условия. На данный момент лучшее решение для беспроводной зарядки Xiaomi - Mi Charge Turbo достигает максимальной мощности 30 Вт. Пока неизвестно, когда новая версия появится на рынке, но можно с уверенностью предположить, что она появится на флагманском телефоне Xiaomi.