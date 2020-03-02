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Realme официально представила фитнес браслет, который может уничтожить Xiaomi Mi Band 4

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Гаджеты
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Ранее сегодня Realme Band был официально представлен в Индии. Это первый фитнес-трекер от компании, и большинство его функций также были продемонстрированы.


Характеристики


The Realme Band - один из первых продуктов IoT (интернет вещей) от компании. Это был долгожданный запуск в Индии, и многие его особенности были наконец раскрыты. Гаджет поставляется с цветным дисплеем и имеет одну служебную кнопку в нижней части экрана. Эта единственная кнопка отвечает за циклическое переключение по меню и различным другим экранам, а также позволяет переключаться между режимами.
Realme предлагает различные трекеры активности на Realme Band, которые включают в себя различные категории, такие как ходьба, езда на велосипеде, бег, походы, скалолазание, йога, фитнес и даже крикет. Благодаря встроенному датчику устройство также способно измерять частоту сердечных сокращений пользователя и количество сжигаемых калорий в результате любой из вышеупомянутых действий. Realme Band также сертифицирован по IP68, защищен от воды и пыли и подключается к смартфону по технологии Bluetooth. Таким образом, он может даже показывать сообщения и другие уведомления.

Можно использовать кнопку, чтобы перемещаться по экрану и выбирать любое конкретное занятие, и долго нажимать кнопку, чтобы активировать его. После этого Realme Band начинает отслеживать шаги, сожженные калории и частоту сердечных сокращений пользователя, в соответствии с заданной активностью. Примечательно, что устройство также может отслеживать сон и заряжаться напрямую через его основной корпус. Это означает, что вам не нужно носить с собой дополнительный провод, просто снимите браслет, который удерживает встроенный порт USB, и подключите его к порту адаптера, ноутбука или ПК.

Дизайн


Дизайн Realme Band прост и напоминает различные другие продукты из этой категории. Тем не менее, он поставляется со здоровым выбором разноцветных браслетов, в том числе желтого, зеленого и черного. Другие цвета или типы браслетов еще не объявлены. В середине находится цветной изогнутый дисплей, который показывает время, различные действия и даже частоту сердечных сокращений и уведомления.

Доступность


Realme Band официально поступит в продажу 5 марта 2020 года. Продажи начнутся около 00:30.
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