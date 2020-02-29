В сети появились характеристики Realme Band

Realme Band будет иметь цветной дисплей

Realme Band выйдет с индийским центром игры в крикет

Разъем USB-A на Realme Band обеспечит беспроблемную зарядку

Realme представит серию Realme 6 5 марта, но наряду с этим компания также запустит свой первый смартфон под названием Realme Band.Мы еще не знаем цену Realme Band, но сегодня компания представила целый ряд функций на своем официальном индийском сайте для создания рекламы.Для начала, Realme Band будет иметь цветной экран, на котором будут отображаться уведомления о вызовах, сообщениях и сигналах тревоги.Браслет будет иметь отслеживание сна и мониторинг сердечного ритма в режиме реального времени и поддерживать девять спортивных режимов, одним из которых является режим крикета, созданный специально для Индии. Это должно помочь соблазнить энтузиастов фитнеса нации безумного крикета.Realme Band также имеет сертификат водонепроницаемости IP68 и поставляется с разъемом USB-A, что означает, что вы можете напрямую подключить его к обычному порту USB-A для беспроблемной зарядки.Realme Band будет предлагаться в желтом, черном и оливково-зеленом цветах, а ограниченное количество устройств поступит в продажу после запуска 5 марта с 14:00 до 16:00 по местному времени в Индии через индийский сайт компании.