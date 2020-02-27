Первое живое изображение умных часов Oppo показывает ОС Google Wear

Ранее в этом году руководитель Oppo представил первое официальное изображение умных часов Oppo, демонстрируя их дизайн. Сегодня реальная фотография гаджета показала, что на нем будет работать ОС Google Wear, закрывая слухи о разработанном Oppo интерфейсе.
По словам инсайдеров, часы будут иметь низкий ценник и не будут слишком большими по размеру. У носимого устройства, скорее всего, есть датчик ЭКГ, но представители компании хранят молчание по этому вопросу.
Ожидается, что первые умные часы Oppo появятся 6 марта, когда Find X2 появится в мире. Изначально планировалось, что он выйдет немного раньше, но из-за отмены MWC 2020 китайскому производителю пришлось его отодвинуть.
По словам инсайдеров, часы будут иметь низкий ценник и не будут слишком большими по размеру. У носимого устройства, скорее всего, есть датчик ЭКГ, но представители компании хранят молчание по этому вопросу.
Ожидается, что первые умные часы Oppo появятся 6 марта, когда Find X2 появится в мире. Изначально планировалось, что он выйдет немного раньше, но из-за отмены MWC 2020 китайскому производителю пришлось его отодвинуть.