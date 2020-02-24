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Какой лучше держатель для телефона в машину?

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Гаджеты
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Сегодня многие автомобилисты пользуются различными гаджетами, при этом воспользоваться мобильным телефоном или планшетом одновременно управляя автомобилем достаточно сложно. Для решения этой проблемы достаточно просто приобрести держатель для телефона в машину. Однако, сегодня на украинском рынке можно найти огромное количество держателей https://cma.ua/avtoderzhately/pry-520, которые выбрать достаточно сложно. Разберемся, какой держатель для телефона в машину выбрать, держатель какого типа вам подойдет больше всего.
Выбор держателя — это достаточно индивидуальный процесс, у каждого человека свои предпочтения и требования к удобству и функциональности. Рассмотрим наиболее популярные типы держателей их преимущества и недостатки.

Типы держателей

На самом деле существует три основных вида устройств, обеспечивающих фиксацию смартфона, планшета или другого гаджета, это: 
  1. классический держатель;
  2. коврик;
  3. держатель магнитного типа. 
В свою очередь они классифицируются по способу крепления, бывают:
  1. устройства с клеящейся платформой;
  2. крепление крючок;
  3. зажим;
  4. присоска. 
Кроме того, держатели можно классифицировать и по месту крепления, их можно закреплять на руль и прикуриватель, подстаканник и солнцезащитный козырек, воздуховод и панель, лобовое стекло и прикуриватель. Есть модели, которые позволяют не только закрепить смартфон, но и обеспечивают его зарядку, в том числе и беспроводную. Рассмотрим каждый тип отдельно.
  1. Одним из лучших держателей считается модели с присоской, они позволяют установить крепление на лобовое стекло или панель, обеспечивают надежное крепление и жёсткую фиксацию.  Пользоваться таким изделием достаточно просто, но позволяет установить гаджет ограниченного размера и в жаркую погоду периодически отклеивается.
  2. Следующий тип — это коврик для телефона. Такой держатель прост в установке, стоит недорого и универсален по отношению к размерам гаджета. Однако, он не так хорошо фиксирует гаджет, как держатель с присоской.
  3. Магнитный держатель. Можно найти модели во всевозможных вариациях, это может быть и присоска, и клейкая лента. Чтобы установить такое изделие ненужно никаких специальных навыков, он легко монтируется и при этом обеспечивает достаточно неплохую фиксацию. К недостаткам держателя такого типа можно отнести необходимость наклеивания магнитной пластины на смартфон или другой гаджет. Не все захотят клеить магнитную пластину на свой гаджет, да и не всегда такое можно сделать.

И так, как выбрать крепления для телефона в авто? 

Определитесь что для вас важнее. Тем, кто ценит простоту и удобство использования рекомендуем приобрести магнитный держатель. С его помощью вам надо будет потрудиться всего один раз, наклеить магнитную пластину на свой гаджет. После этого вы сможете пользоваться смартфоном в дороге, когда вам будет необходимо. 
Если же для вас более важна цена, выберите держатель коврик, он стоит недорого, неприхотлив в уходе и прост в установке. Если же вы цените мобильность и эргономику, рекомендуем вам выбрать классическую модель с присоской, закрепить такой держатель вы можете в любом удобном вам месте на лобовом стекле или панели.  Решите, что для вас важнее и только после этого покупайте держатель.

Советы

В заключение дадим вам несколько советов. Во-первых, не покупайте держатель, предназначенный для одной модели телефона или иного гаджета, купите универсальную модель, которая надежно зафиксирует: iphone, samsung, xiaomi, huawei. Во-вторых, определитесь нужна ли вам зарядка. В-третьих, всегда помните об обзорности дороги, держатель не должен закрывать обзор. Эти простые советы помогут вам сделать правильный выбор!
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