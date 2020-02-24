Какой лучше держатель для телефона в машину?

Сегодня многие автомобилисты пользуются различными гаджетами, при этом воспользоваться мобильным телефоном или планшетом одновременно управляя автомобилем достаточно сложно. Для решения этой проблемы достаточно просто приобрести держатель для телефона в машину. Однако, сегодня на украинском рынке можно найти огромное количество держателей https://cma.ua/avtoderzhately/pry-520, которые выбрать достаточно сложно. Разберемся, какой держатель для телефона в машину выбрать, держатель какого типа вам подойдет больше всего.
Выбор держателя — это достаточно индивидуальный процесс, у каждого человека свои предпочтения и требования к удобству и функциональности. Рассмотрим наиболее популярные типы держателей их преимущества и недостатки.
Если же для вас более важна цена, выберите держатель коврик, он стоит недорого, неприхотлив в уходе и прост в установке. Если же вы цените мобильность и эргономику, рекомендуем вам выбрать классическую модель с присоской, закрепить такой держатель вы можете в любом удобном вам месте на лобовом стекле или панели. Решите, что для вас важнее и только после этого покупайте держатель.
Выбор держателя — это достаточно индивидуальный процесс, у каждого человека свои предпочтения и требования к удобству и функциональности. Рассмотрим наиболее популярные типы держателей их преимущества и недостатки.
Типы держателейНа самом деле существует три основных вида устройств, обеспечивающих фиксацию смартфона, планшета или другого гаджета, это:
- классический держатель;
- коврик;
- держатель магнитного типа.
- устройства с клеящейся платформой;
- крепление крючок;
- зажим;
- присоска.
- Одним из лучших держателей считается модели с присоской, они позволяют установить крепление на лобовое стекло или панель, обеспечивают надежное крепление и жёсткую фиксацию. Пользоваться таким изделием достаточно просто, но позволяет установить гаджет ограниченного размера и в жаркую погоду периодически отклеивается.
- Следующий тип — это коврик для телефона. Такой держатель прост в установке, стоит недорого и универсален по отношению к размерам гаджета. Однако, он не так хорошо фиксирует гаджет, как держатель с присоской.
- Магнитный держатель. Можно найти модели во всевозможных вариациях, это может быть и присоска, и клейкая лента. Чтобы установить такое изделие ненужно никаких специальных навыков, он легко монтируется и при этом обеспечивает достаточно неплохую фиксацию. К недостаткам держателя такого типа можно отнести необходимость наклеивания магнитной пластины на смартфон или другой гаджет. Не все захотят клеить магнитную пластину на свой гаджет, да и не всегда такое можно сделать.
И так, как выбрать крепления для телефона в авто?Определитесь что для вас важнее. Тем, кто ценит простоту и удобство использования рекомендуем приобрести магнитный держатель. С его помощью вам надо будет потрудиться всего один раз, наклеить магнитную пластину на свой гаджет. После этого вы сможете пользоваться смартфоном в дороге, когда вам будет необходимо.
Если же для вас более важна цена, выберите держатель коврик, он стоит недорого, неприхотлив в уходе и прост в установке. Если же вы цените мобильность и эргономику, рекомендуем вам выбрать классическую модель с присоской, закрепить такой держатель вы можете в любом удобном вам месте на лобовом стекле или панели. Решите, что для вас важнее и только после этого покупайте держатель.