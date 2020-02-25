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Huawei официально анонсировал MatePad Pro 5G

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Гаджеты
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Huawei представила MatePad Pro в конце ноября, и вчера компания выпустила 5G версию планшета. В этой версии используется чипсет Kirin 990 5G, а также более быстрая беспроводная зарядка.
Kirin 990 5G построен на более продвинутом процессе 7 нм + EUV (по сравнению с 7 нм для обычного Kirin 990). Это позволяет ему запускать шесть из восьми процессорных ядер на более высокой тактовой частоте, и NPU был увеличен.

Что еще более важно, этот чипсет имеет встроенный модем 5G. Он обещает 10-кратную скорость 4G по нисходящей линии связи и низкую задержку, что идеально подходит для облачных игр.
Huawei MatePad Pro

Новая модель 5G поддерживает более быструю беспроводную зарядку 27 Вт (по сравнению с 15 Вт). Проводная зарядка, как и прежде, быстрая 40 Вт (не по слухам, 65 Вт). Обратная беспроводная зарядка также поддерживается.
10,8-дюймовый дисплей имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей при плотности пикселей 280 ppi (у iPad Pro 265 ppi). Дисплей поддерживает цветовую гамму DCI-P3. Huawei также похвастался своими тонкими рамками, 4,9 мм, что привело к 90% соотношению экрана к корпусу (опередив iPad Pro и Galaxy Tab S6).


Huawei гордится разработанным пользовательским интерфейсом многозадачности (планшет работает на EMUI 10 на базе Android 10). Он поддерживает разделенный экран с двумя приложениями, работающими рядом. Эта функция «Множитель приложений» поддерживается более чем 3000 приложениями. План состоит в том, чтобы все лучшие приложения поддерживали эту функцию благодаря Open UIKit для разработчиков (читая между строк, это «мы можем жить без вас, Google»).
Два режима: компьютер и планшет • Сплит-экран многозадачности

Есть два ключевых аксессуара - клавиатура и стилус. Интеллектуальная клавиатура имеет большой ход клавиш (1,3 мм) и может удерживать язычок под двумя углами (60 ° и 70 °). Стилус M-Pencil может различать более 4000 уровней давления и даже чувствителен к углу наклона.
Планшет может похвастаться четырьмя динамиками (два слева, два справа). Для голосовых и видеозвонков, а также для использования цифровых помощников планшет оснащен четырьмя микрофонами в дальней зоне. Также есть дополнительный микрофон с шумоподавлением рядом с 13-мегапиксельной камерой. На передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера внутри отверстия.

Есть специальная версия Vegan Leather MatePad Pro. Он немного толще и тяжелее - 7,99 мм и 492 г, по сравнению с 7,2 мм и 460 г ванильной модели. Он доступен в оранжевом и зеленом цветах. Обычный сланец с задней частью из стекловолокна выпускается в белом и сером цветах (для нас это синий цвет).
Huawei MatePad Pro только с Wi-Fi и поддержкой LTE будет доступен в Европе, начиная с апреля, цены ниже. Также ознакомьтесь с ценами на модель 5G.
Если вы заинтересованы в аксессуарах, то Smart Keyboard стоит 130 евро, а M-Pencil - 100 евро. Есть также две защитные крышки, крышка Folio и рукав MatePad (оба € 40).
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