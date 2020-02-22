Apple работает над AirPods Pro «для бедных»

В новом отчете Digitimes говорится, что Apple готовится выпустить «облегченную» версию своего AirPods Pro. Учитывая успешное внедрение своей беспроводной (TWS) линейки наушников, Apple стремится расширить линейку своей продукции, чтобы у нее было три различных ценовых сегмента. Ожидается, что новая версия будет стоить между стандартными AirPods 2 за $ 159 и лучшими AirPods Pro за $ 249.
Согласно новому отчету, Тайваньская универсальная научная индустрия (USI), вероятно, будет основным поставщиком новых AirPods Pro Lite (название пока не подтверждено), а в новой модели будет использоваться чип «система в упаковке» (SiP).
Ожидается, что новые бюджетные AirPods Pro пока еще находятся на ранней стадии слухов, и он появится примерно в середине года, но планы могут измениться из-за продолжающейся вспышки коронавируса. В целом, к концу года Apple планирует увеличить линейку Airpods Pro до 40-50% от общего объема продаж AirPod.
Согласно новому отчету, Тайваньская универсальная научная индустрия (USI), вероятно, будет основным поставщиком новых AirPods Pro Lite (название пока не подтверждено), а в новой модели будет использоваться чип «система в упаковке» (SiP).
Ожидается, что новые бюджетные AirPods Pro пока еще находятся на ранней стадии слухов, и он появится примерно в середине года, но планы могут измениться из-за продолжающейся вспышки коронавируса. В целом, к концу года Apple планирует увеличить линейку Airpods Pro до 40-50% от общего объема продаж AirPod.