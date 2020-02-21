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Xiaomi представила 23.8-дюймовый моноблок

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Гаджеты
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Китайский техногигант хорошо известен на рынке компьютеров благодаря своим ноутбукам, давно продающимися и активно пользующимся спросом. Теперь в ассортименте компании появился и моноблок, о котором и пойдет речь в этом материале.
Называется новинка Xiaomi Ningmei CR600 и представлена она на краудфандинговой площадке техногиганта. В продажу поступит сразу несколько конфигураций компьютера, а базовая версия стартует с цены в 460 долларов. В комплекте идут все необходимые аксессуары в виде беспроводных клавиатуры и мыши, коврика для мыши и флэш-накопитель на 16 Гб.

Ningmei CR600 имеет 23.8-дюймовый дисплей, выполненный по IPS, разрешение 1920х1080 пикселей, экран отличается довольно тонкими рамками по бокам. Экран поворачивается на 90 градусов и имеет регулировку по высоте в диапазоне 13 сантиметров. Для работы предусмотрено несколько привычных интерфейсов: четыре порта USB 3.0 Type A, два USB 2.0 Type A порта, Ethernet, кардридер, 3.5 мм аудиоразъем и HDMI.

Из доступных конфигураций пользователь может выбрать компьютер с процессором Intel Core i3-9100 или шестиядерным Intel Core i5-9400. Количество оперативной памяти во всех случаях фиксировано - 8 Гб. Данного железа хватит для работы в таких программах как Adobe Photoshop и даже AutoCAD. Производитель заявляет и о возможности запуска 95% всех современных игр (конечно, самые актуальные тайтлы будут запущены на минимальных настройках графики). Графическая производительность упирается не в мощность процессора, а в мощность встроенной видеокарты - Intel HD Graphics 630.

Стоимость компьютера в различных конфигурациях:
  • Intel Core i3-9100 + 8 Гб ОЗУ + SSD объемом 512 Гб - 458 долларов 
  • Intel Core i5-9400 + 8 Гб ОЗУ + SSD объемом 512 Гб - 528 долларов 
  • Intel Core i5-9400 + 8 Гб ОЗУ + SSD объемом 512 Гб + HDD объемом 1 Тб - 557 долларов
*Данный товар был представлен на краудфандинговой площадке Xiaomi в Китае. Ningmei является одним из суббрендов Xiaomi.
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