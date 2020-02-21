Samsung Galaxy Buds + получает новый вариант цвета

На прошлой неделе Samsung представила наушники Galaxy Buds + TWS вместе с линейкой Galaxy S20 и Galaxy Z Flip. Корейский конгломерат сказал, что Buds + прибудут в черном, синем, белом и красном цветах, но на самом деле он не показал красный вариант. А это значит, что мы должны положиться на инсайдера Эван Бласс, чтобы получить наш первый взгляд на это. Вы можете проверить его изображение ниже.
Galaxy Buds + поставляются с двухполосными динамиками (сабвуфер + твитер), которые настроены AKG. Каждый аккумулятор содержит батарею емкостью 85 мАч, обеспечивающую 11 часов воспроизведения, в то время, как чехол для зарядки имеет аккумулятор емкостью 270 мАч, который удваивает время воспроизведения.
Buds + в настоящее время доступны в синем, черном и белом цветах и стоят 150 долларов США, 170 евро в Европе и 11 990 рупий в Индии.
Galaxy Buds + поставляются с двухполосными динамиками (сабвуфер + твитер), которые настроены AKG. Каждый аккумулятор содержит батарею емкостью 85 мАч, обеспечивающую 11 часов воспроизведения, в то время, как чехол для зарядки имеет аккумулятор емкостью 270 мАч, который удваивает время воспроизведения.
Buds + в настоящее время доступны в синем, черном и белом цветах и стоят 150 долларов США, 170 евро в Европе и 11 990 рупий в Индии.