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Второе изображение Oppo SmartWatch показывает изогнутое 3D-стекло

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Гаджеты
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Добро пожаловать на второй тизер-образ часов Oppo, любезно предоставленный Брайаном Шеном из Oppo. Изображение тизерит изогнутое 3D-стекло SmartWatch.
По словам Шена, «изогнутый экран и 3D-стекло изменят правила игры».

Наш предыдущий взгляд на часы Oppo показал его край, который содержит две кнопки. Часы будут, как минимум, золотого и черного цвета и выглядят более четко изогнутыми слева и справа и менее экстремальными сверху и снизу.


Мы ожидали, что часы появятся на Mobile World Congress, но после отмены выставки Oppo перенесли свое мероприятие на март.
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