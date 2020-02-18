Второе изображение Oppo SmartWatch показывает изогнутое 3D-стекло

Добро пожаловать на второй тизер-образ часов Oppo, любезно предоставленный Брайаном Шеном из Oppo. Изображение тизерит изогнутое 3D-стекло SmartWatch.
По словам Шена, «изогнутый экран и 3D-стекло изменят правила игры».
Наш предыдущий взгляд на часы Oppo показал его край, который содержит две кнопки. Часы будут, как минимум, золотого и черного цвета и выглядят более четко изогнутыми слева и справа и менее экстремальными сверху и снизу.
Мы ожидали, что часы появятся на Mobile World Congress, но после отмены выставки Oppo перенесли свое мероприятие на март.
По словам Шена, «изогнутый экран и 3D-стекло изменят правила игры».
Наш предыдущий взгляд на часы Oppo показал его край, который содержит две кнопки. Часы будут, как минимум, золотого и черного цвета и выглядят более четко изогнутыми слева и справа и менее экстремальными сверху и снизу.
Here's another look at the forthcoming OPPO Watch. ? The curved screen and 3D glass will be a game changer. ? pic.twitter.com/ozbl9BXNZq— Brian Shen (@BrianShenYiRen) February 17, 2020
Мы ожидали, что часы появятся на Mobile World Congress, но после отмены выставки Oppo перенесли свое мероприятие на март.